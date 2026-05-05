U Kosovu Polju danas je obijena kuća penzionera Jordana i Slobodanke Ristić, jedne od retkih preostalih srpskih porodica koje su ostale da žive u ovom gradu, saopštila je Kancelarija za KiM.

Kako se navodi u saopštenju, porodica Ristić uprkos pritiscima, nije napustila Kosovo Polje niti prodala svoje imanje, već su ostali da žive okruženi Albancima.

"Kada su se danas vratili u svoju kuću iz posete ćerki, zatekli su poharan i ispremetan stan, iz kog je odneto pokućstvo, televizor, čak su im i slavine iščupane iz zida", navodi se u saopštenju.

Kancelarija za Kosovo i Metohiju navodi da će pomoći porodici Ristić da nadoknadi štetu, jer je ova pljačka udar i na njihovu egzistenciju.

"Reč je o novom etnički motivisanom incidentu u režiji Albanaca, a gotovo da ne prođe dan da se ne zabeleži novi napad na Srbe, posebno južno od Ibra. Činjenica da ovakvi napadi ostaju nerasvetljeni i nesankcionisani, samo podstiče nove incidente i ekstremiste i pokazuje da ne postoji istinska namera Prištine za izgradnjom održivog suživota", saopštila je Kancelarija za KiM.

