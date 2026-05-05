Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostuje na Informer TV gde govori o svemu što je važno za građane Srbije.

Sa predsednikom Vučićem razgovaraju Milomir Marić, Petar Popović Pepo, Andrea Veskov, Nina Kuburović, glavni urednik Informer TV Dragan J. Vučićević.

Foto: Printskrin Informer TV

Vučić je početku odmah komentarisao izbore koji će se održati u narednom periodu.

- Odluka o tome biće za 10 dana. Nema zamki kada su izbori u pitanju, tu narod odlučuje kakvu budućnost žele i kome će ih poveriti. Država nije igračka. Birajući svoju budućnost morate da izabere one koji će na najbolji način šititi interese države. Pripremam jedan tekst koji će izaći u Kuriru, programski tekst koji nije lako ispuniti. Biće interesantno da ljudi to pročitaju. Izbori su trenutak istine.

- Ispod te nalepnice koje lepe ne nalazi se ništa. Trude se da budu još bahatiji, a već su prilično. Nema sadržaja, nema programa, sve je prevara. Imate jednu grupu koja je građanski orijentisana ili antisrpski, kako god hoćete da nazovete, ne bih da poistovećujem te dve stvari, ali neretko to i možete da učinite. I imate drugu grupu onih koji su još gori od tih tobožnjih građanista ili anacionalnih ili antinacionalno opredeljenih. To su oni koji glume da su veliki nacionalisti, ali ceo život čeznu da mogu zajedno sa njima da otpevaju neku građansku pesmu, da mogu da budu u njihovom društvu, da ih prime u društvo sa visokim štiklama i visokim potpeticama uopšte, da mogu da da kažu: "Evo, mi tome pripadamo, pa sad našli smo zajedno nekoga koga ćemo da mrzimo bez obzira što ni u čemu nismo saglasni i što bi nam politika bila šizofrena. " To negde ljudi u Srbiji umeju da prepoznaju i ne mislim da zbog toga treba da postoji velika bojazan.

Vučić je najavio da "dolaze veliki problemi".

- Mi smo dobili sada stopu inflacije, u stvari dobićemo sutra ili prekosutra zvanično. U poslednjem mesecu ona je bila zvanično 3,3 odsto. U Hrvatskoj je 5,4 odsto, u jednoj od baltičkih zemalja je 6,8 odsto. U većini zemalja je veća nego u Srbiji, u većini zemalja Evropske unije, zato što smo držali pod striktnom kontrolom.

O cenama lekova, predsednik kaže sledeće:

- Skočile su nam cene lekova na godišnjem nivou, iako oimam mnogo pohvala za zdravstveni sektor. Ljudi hoće da zarade više, ne smete da im oduzmete marže jer ćemo imati nestašicu lekova. Ali da li smo mogli da kontrolišemo da to bude na nivou od 4 odsto, a ne 8, mogli smo. Ali nekoga nije bilo briga. Jer su išli na odmore, na city-break odmore. Rezultati koje smo postigli su realno izuzetni, u teškim okolnostima, mnogo rada, mnogo trpeljivosti. Danas kada pitate ljude u brojnim istraživanjima, oni kažu da rezultati postoje. Pravde nije bilo dovoljno i za to je delimična krivica na nama, delimična krivica što stalno morate da poštujete samostalnost tužilaštva. Ali gde imamo najveću krivicu nije to da li je neko bogat pa nam to smeta. Nisam zavidan, poštujem ljude koji su bogati. Ali imam problem što ljudi govore na svakom mestu i pišu mi, a uskoro ću otvoriti jedan portal gde će ljudi moći da mi prijave bahate funkcionere. "Znaš ti ko sam ja", kada to čujem, a to su ljudi koji ne čekaju u redu, bahato parkiraju, ne ponašaju se pristojno u društvu, pa supružnici, braća i sestre, razumem svakoga kome nije do rasprave o rezultatima. Taj portal boiće pobeda nas svima onima "znaš ti ko sam ja".

Vučić se osvrnuo i na aktuelna svetska dešavanja i svetsku ekonomiju.

Ističe da su se izdvojile Kina i SAD, a Evropa to pokušava da prati kroz industriju.

- Kada sve sagledate, vidite da je poslednji trenutak da Evropa proba da uhvati korak sa Kinom i Amerikom. Ja mislim da je to veoma teško. Kina je ispred i jednih i drugih. Sa njima ne možete lako da se takmičite. Ti ljudi zarad povećanja produktivnosti neće tražiti smanjenje radnog vremena. Oni će da traže da se radi više. Mi u Evropi živimo najlepši život. U zapadnoj Evropi nešto bolje nego mi ovde. Oni su bili 400 godina ispred nas. U Kini nemate razmaženost kao faktor, ti ljudi imaju cilj da se sve vrati na vreme iz kraja 16. početkom 17. veka kada su bili dominantna sila. A naš je cilj u Evropi živimo lepo i da to potraje. Sa takvom produktivnošću da li vi stvarno mislite da je to moguće, da pobedimo Kinu?

Foto: Printskrin Informer TV

Ističe da moramo ubrzati modernizaciju zemlje, uvesti robotiku.

- Video sam neke inicijative za izmene zakona o radu, ali neće biti takvih izmena. Traže sva moguća prava a nikakve odgovornosti. Nemci će uskoro uprkos Zelenima, SPD-u, produžiti radno vreme. Jer ne žele da izgube industriju. Moraćemo da prisutpimo reformama, nama je potrebna manja Vlada, manje ministarstava. Procena je sa MMFom ako budu trajale posledice rata u Iranu i Ukrajini potrošiti 2 milijarde u parama. Srbija. Oni kažu da razmislimo jer ako sečemo akcize, sečemo granu na kojoj sedimo. Još mnogo toga moramo da menjamo, uvodimo robotiku, digitalizaciju unapređujemo. Imamo prednost u odnosu an region, imaćemo 3 super kompjutera, ima ih oko 90, a mi ćemo imati tri. Moramo da rešimo pitanje energije, da sednemo svi zajedno i donesemo odluku. Da li opozicija hoće, neće... drava mora da donese odluku. Ljudi koji su bežali od hibrida ići će na kraju na to, jer će nafta ostati trajno skupa.

Vučić je istakao da će zbog građana Srbije uskoro biti najvažnija poseta Kini.

- Biće poseta od 5 ili 6 dana, državna zvanična, gde će Si Đinping sačekati u mesec dana i Trampa i Putina i mene. Ja sam tu slučajno zalutao. Mene više vole od obojice ali da ne govorim u njihovo ime.

- Naša stopa rasta je 3 osto, nekad je prosečna bila 2,6 osto u svim teškim vremenima od Kovid-a do svega drugog, 2,7 odsto, a kod njih je prosečna ispod 0,5 osto. Za toliko svake godine, pa kumulativno, mi smanjujemo razliku između sebe i najrazvijenijih zemalja. Nisu oni sve bogatiji, a mi sve siromašniji, već smo mi sve bogatiji, a oni pomalo bogatiji. Samo da to imate u vidu. I ta razlika se drastično smanjuje. Naravno, daleko smo mi još od njih, posebno od Nemaca, Francuza, i ovih najbogatijih zemalja Holandije, Belgije i skandinavskih zemalja. Bitno je i da promenimo naš sistem obrazovanja. Baš me briga ko će da se ljuti, evo im prilike da glasaju za one koji hoće status quo. Ako nešto zameram vladi sada, očekivao sam više ambicije da se nešto suštinski promeni. Kod nas je sve šizofreno. Kad su nam stranci uzeli sve u vreme blokadersko, pa su onda lagali da je to u naše vreme, mi polako vraćamo u naše ruke al sad ni to ne valja. Naše firme mogu da kupuju njihove, kao što vraćamo i duhovno i nematerijalno dobro. Srpski biznismeni kupuju hrvatske banke.

Kaže da je tačno da oni koju su najbogatiji, oni koji su dobili najviše od države, imaju izražen mehanizam da hoće da kažu da nisu dobili ništa od države.

- To su ti odbrambeni mehanizmi i tvrde da su oni zaslužni za to. To nepriznavanje ih vodi u nepriznavanje tuđih rezultata, delimično u zavist. Tu ima moja greška što prema delu ljudi za koje znam da ne mogu mnogo doprinesu razvoju Srbije, a oni misle da bi bili odlučujući faktor, a nemam vremena da slušam njihove tirade, ja na kraju pokažem deo sopstvene arogancije prema neaktivnosti i to mi ti ljudi zameraju.

- Verujte mi da će reći da sam ja nosio žutu patku, ubeđivaće sebe da su oni izgradili Beograd na vodi, evo litijum. Svi oni sad jedva čekaju litijum samo da se dočepaju vlasti. Istina je nešto što nije nasledna kategorija. Za to morate da se borito. To lupetanje da voz ne može da razvije 200 na sat. Zviždali su na voz. Čudesno je kako smo se iz svega izvukli, zahvaljujući o hrabrosti ljudi. O tome kada se izbori završe i izađe knjiga. Nisam se oslanjao na državne institucije. Nisam se oslanjao na birokratski aparat. Oslanjao sam se na običan narod i zato smo uspeli da to prebrodimo. Srbin je osetio iz petnih žila da mu ukinu državu. I ustao je.

Podsetio se vremena kada je bio u SRS i kada je ostajao do kasno u stranci da radi. Ističe da je predsednik stranke prof. dr Vojislav Šešelj vredno radio, ali da je odlazio iz stranke i uvek imao popodnevni odmor kako bi uveče do kasno nastavio da radi, dok je on ostajao u prostorijama partije.