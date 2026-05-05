Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je večeras tekst koji će 7. maja izaći u dnevnom listu Kurir.

 -Pripremam jedan tekst koji će da izađe za dva dana, za dan i po, u Kuriru, ali jedan težak programski tekst koji nije jednostavno ispuniti. Neko će, pametnjakovići, da se sete da kažu: "Pa što to nisi radio? " Da, uradili smo, uradili smo mnoge od tih stvari 2014. Prođe vam jedan ekonomski ciklus koji se pokazao kao izuzetan, govorim o stvarnim rezultatima, ali i silom prilika i promenom okolnosti u svetu, vi morate mnoge stvari da menjate, da ubrzavate, da raskrstite sa nekim stvarima. I u smislu programskom, biće zanimljivo da ljudi pročitaju to što pišem, završavam - rekao je on i nastavio:

- A zašto sam ovo rekao? Zato što izbori su trenutak istine za svakoga ko se bavi ovim poslom, ali to je pre svega pitanje za budućnost zemlje i za budućnost ljudi, a ne za nas. To nije pitanje moje sudbine, lične, ili vaše, bilo koga drugog, to je pitanje miliona ljudi u ovoj zemlji. I neretko su narodi gubili i države, gubili svoju supstancu lošim odlukama na izborima. Zato su izbori strašno važni. Izbori nisu kafanska odluka. Sedimo i pijemo pivo... Od izbora zavisi sve i od posvećenosti, marljivosti, i od dobrih planova i programa. Ja nemam strah, imam uvek strah od Boga i strah, bojazan zbog svetskih okolnosti za budućnost Srbije, ali nemam strah od protivnika.

