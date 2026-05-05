"OVO JE POSLEDNJA OPOMENA TIM LJUDIMA!" Vučić besan zbog povećanja cena: Neki mogu da priušte 10 odmora godišnje, a penzioneri nemaju para za skupe lekove
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras da su cene lekova u Srbiji skočile najviše na godišnjem nivou i da će to biti stvari koje će morati da se menjaju.
- Ono što me na godišnjem nivou zabrinjava, i to ću vam reći, da je ovo moja poslednja opomena ljudima koji se tim poslom bave, dakle, od Ministarstva ekonomije, ljudima u Ministarstvu zdravlja, za koje bih imao mnogo pohvala na račun gospodina Lončara, direktorke RFZO-a, poslednje opomene: najviše su nam skočile cene lekova na godišnjem nivou, i one vam pokazuju koliko smo mi bahati i arogantni, posebno što sam tri puta insistirao na tome da se cena lekova smanji - rekao je Vučić.
On je naglasio da se sa tom inicijativom ništa nije desilo.
- Uvek imate suprotstavljanje. Ljudi hoće da zarade više. Ne smete da im oduzmete visoke marže ili nekakve značajne marže, zato što ćete onda da imate nestašicu lekova. Dakle, morate da vodite računa, sve vreme ste pritisnuti sa dve strane. Mogli smo da kontrolišemo da to povećanje bude manje, ali nekoga nije bilo briga. Zato su neki u međuvremenu 10 puta išli na godišnje odmore, takozvane city break destinacije, jer oni mogu to sebi da priušte, za razliku od penzionera koji ne mogu da priušte tako skupe lekove. I to su stvari koje ćemo morati da menjamo - rekao je on.