Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras da su cene lekova u Srbiji skočile najviše na godišnjem nivou i da će to biti stvari koje će morati da se menjaju.

- Ono što me na godišnjem nivou zabrinjava, i to ću vam reći, da je ovo moja poslednja opomena ljudima koji se tim poslom bave, dakle, od Ministarstva ekonomije, ljudima u Ministarstvu zdravlja, za koje bih imao mnogo pohvala na račun gospodina Lončara, direktorke RFZO-a, poslednje opomene: najviše su nam skočile cene lekova na godišnjem nivou, i one vam pokazuju koliko smo mi bahati i arogantni, posebno što sam tri puta insistirao na tome da se cena lekova smanji - rekao je Vučić.

On je naglasio da se sa tom inicijativom ništa nije desilo.