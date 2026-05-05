"POSETA KINI TRAJAĆE 5-6 DANA" Vučić: Si Đinping u tih mesec dana primiće Trampa i Putina, mislim da mene vole više od obojice
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je posetu Kini, ističući da će to biti najvažnija poseta u njegovom životu zbog, kako je istakao, građana Srbije.
- Ne zbog toga što najviše volim klimu ili mi se jedno mesto više sviđa od drugog, ali u mom profesionalnom životu svakako će to biti najvažnija poseta zbog građana Srbije. To će biti poseta od pet ili šest dana. Državna, zvanična poseta gde će me veliki kineski predsednik, naš prijatelj Si Đinping, sačekati. U mesec dana primiće i Trampa i Putina i mene. Ja sam tu slučajno zalutao, kao neki mali čovek, pri čemu, verovali ili ne, ovo su veliki lideri i za njih su od ključnog značaja odnosi, ali mislim da mene više vole od obojice, ali da ne govorim u njihovo ime - rekao je on.
Vučić je najavio da će tokom posete razgovorati o robotici, veštačkoj inteligenciji, vojno-tehničkoj saradnji, daljoj ekonomskoj saradnji, infrastrukturnoj.
- Razgovaraćemo i o znanju i kako da obezbedimo škole i znanje za naše ljude u različitim oblastima. Jer jedna od stvari koja je važnija od svega ovoga što sam ja pomenuo jeste kako ćemo da promenimo naš sistem obrazovanja. I baš me briga ko će da se ljuti, ko neće da se ljuti. Nikome neću da se dodvoravam. I evo im prilike da glasaju za one koji hoće da ostave status quo. Ja neću. Tako je. Budem li se pitao za bilo šta u budućnosti, neću da ostavim. I ako nešto zameram sadašnjoj vladi, oni su u tim trenucima postupali bolje nego ja, bili su finiji, pažljiviji prema onima koji su nam razarali obrazovni sistem, koji su nam razarali visokoškolstvo, naše univerzitete, sve u koje su svi građani ove zemlje ulagali, a ne samo oni koji rade na univerzitetu, i ovi su učestvovali u tom uništavanju, i oni su sa njima lepo, strpljivo, trpeljivo razgovarali - pojasnio je Vučić.