- Ne zbog toga što najviše volim klimu ili mi se jedno mesto više sviđa od drugog, ali u mom profesionalnom životu svakako će to biti najvažnija poseta zbog građana Srbije . To će biti poseta od pet ili šest dana. Državna, zvanična poseta gde će me veliki kineski predsednik, naš prijatelj Si Đinping, sačekati. U mesec dana primiće i Trampa i Putina i mene. Ja sam tu slučajno zalutao, kao neki mali čovek, pri čemu, verovali ili ne, ovo su veliki lideri i za njih su od ključnog značaja odnosi, ali mislim da mene više vole od obojice, ali da ne govorim u njihovo ime - rekao je on.

- Razgovaraćemo i o znanju i kako da obezbedimo škole i znanje za naše ljude u različitim oblastima. Jer jedna od stvari koja je važnija od svega ovoga što sam ja pomenuo jeste kako ćemo da promenimo naš sistem obrazovanja. I baš me briga ko će da se ljuti, ko neće da se ljuti. Nikome neću da se dodvoravam. I evo im prilike da glasaju za one koji hoće da ostave status quo. Ja neću. Tako je. Budem li se pitao za bilo šta u budućnosti, neću da ostavim. I ako nešto zameram sadašnjoj vladi, oni su u tim trenucima postupali bolje nego ja, bili su finiji, pažljiviji prema onima koji su nam razarali obrazovni sistem, koji su nam razarali visokoškolstvo, naše univerzitete, sve u koje su svi građani ove zemlje ulagali, a ne samo oni koji rade na univerzitetu, i ovi su učestvovali u tom uništavanju, i oni su sa njima lepo, strpljivo, trpeljivo razgovarali - pojasnio je Vučić.