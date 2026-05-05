Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da su državni organi imali informacije o planovima za izazivanje nereda na protestu koji su organizovali blokaderi 15. marta 2025. godine i da su uspeli to da spreče.

Vučić je rekao da je 15. marta 2025. jedini koji je tada stao uz svoj narod, državu i Ustav Srbije bio komandant Žandarmerije Radoslav Repac i istakao da Repac nije branio nikoga lično niti bilo koju partiju, već je branio Ustav zemlje.

"Sve je bilo dogovoreno za 15. mart. Mi imamo snimak razgovora policijskog komandanta koji obučava svoje policajce kako da pređu na drugu stranu i koju uniformu da nose, nego što smo to dobili ranije, pa smo se mi pripremili za to i onemogućili ih", naveo je Vučić.

Dodao je da to bilo unapred pripremano, ali da su blokaderi 13. marta shvatili da postoji narod koji će da se suprotstavi neredima. Odgovarajući na pitanje da li su stranci tada pokušali da ga uplaše, Vučić je rekao da su stranci tada bili sigurni da je sve gotovo.