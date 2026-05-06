Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se ovog jutra na svom Instagram nalogu, odakle je poslao snažnu poruku o putu ka uspehu i pobedi — kako na političkom planu, tako i u širem, globalnom kontekstu. Vučić je istakao ključne vrednosti za koje smatra da su presudne za napredak države i društva.

- Rad i odgovornost, ljubav prema Srbiji uvek pobeđuju - napisao je predsednik Vučić u svojoj najnovijoj objavi na Instagramu.

Podsetimo, predsednik je pre nekoliko dana prisustvovao otvaranju trening centra za dualno i celoživotno obrazovanje pri Mašinskoj školi "Pančevo". Nedugo potom oglasio se na Instagramu i poslao snažnu poruku.

- Za nas je, na kraju krajeva, najvažnije mir, stabilnost da odbranimo i sačuvamo, a onda zajednički svojim radom, napornim radom, uspećemo da guramo zemlju napred. Bez rada uspeha nema, bez rada napretka nema, i rad, ozbiljnost i odgovornost uvek su pobeđivali - poručio je tada Vučić.