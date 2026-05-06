Lider stranke Srbija centar (SRCE) Zdravko Ponoš gostovao je na blokaderskoj Nova S gde je govorio o predstojećim izborima, kao i izlasku opozicije i tzv. studentske liste na izborima.

Na pitanje voditelja - koliko smo blizu činjenice da ćemo na izbore izaći u opozicionoj koloni (jednoj ili dve) i studentskoj koja tu stoji gde jeste? Ponoš je rekao da u ovom momentu ne vidi da će biti jedna lista.

- Ne vidim nijednu naznaku, s obzirom da je sa naše, sa opozicione, u svakom slučaju među ovim opozicionim strankama koje su proevropski orijentisane, ta vrata stoje non-stop otvorena, ali nije bilo nikakve naznake sa studentske strane da će doći do takve konvergencije, uz svo razumevanje da tamo još uvek ne postoji jasna struktura koja bi donela takvu odluku - naveo je Ponoš.

Dodao je da nijedna lista ne može sama da iznese pobedu na izborima, aludirajući na "studentsku listu".

