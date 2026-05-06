Privremene prištinske institucije i Turska potpisali su sporazum o vojno-finansijskoj saradnji, koji predviđa da će Vlada Turske obezbediti Prištini oko četiri miliona evra za jačanje kapaciteta tzv. Kosovskih bezbednosnih snaga (KBS).

U saopštenju ministarstva odbrane privremenih institucija u Prištini navedeno je da su sporazum potpisali ministar odbrane privremenih institucija Ejup Maćedonci i ministar odbrane Turske Jašar Guler.

Priština je poslednjih godina intenzivirala nabavku naoružanja za tzv. KBS, pa je tako nabavila dronove TB2 bajraktar i skajdeger od Turske, kao i američke dronove puma.

KBS ima 4.700 vojnika

U decembru pošle godine Priština je saopštila da kupuje američke mobilne artiljerijske sisteme HUMVEE Hawkeye 105mm Mobile Howitzer (MHS), a krajem novembra da je u toku proces nabavke helikoptera Blek Houk od SAD, kao i da će kod Đakovice biti izgrađena fabrika municije.

Osim toga, Priština je sa Zagrebom i Tiranom u martu 2025. godine potpisala sporazum o saradnji u oblasti odbrane.

Prema Rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti UN, KFOR je jedina oružana formacija na Kosovu i Metohiji.

Priština je, međutim, 2009. godine formirala tzv. KBS od kosovskog zaštitnog korpusa, odnosno bivše tzv. OVK, a skupština privremenih institucija je 2018. godine, bez prisustva srpskih predstavnika, usvojila zakon o transformaciji tzv. KBS u vojsku.

Prema navodima medija u Prištini, tzv. KBS trenutno imaju oko 4.700 aktivnih pripadnika.