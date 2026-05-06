Lider Stranke slobode i pravde Dragan Đilas je tokom gostovanja na blokaderskoj Novoj S za Andreasa Šidera, izvestioca Evropskog parlamenta za Albaniju, imao samo reči hvale, iako su srpskoj javnosti opšte poznati Šiderovi otvoreni antisrpski stavovi!

- Ono što je rekao Andreas Šider koji je, realno, prijatelj ove zemlje, većina Evrope je danas na strani studentskog pokreta i demokratske opozicije i to je tačno - rekao je Đilas na Novoj S.

Ko je Andreas Šider?

A kakve je stavove iznosio taj ''prijatelj'' za Srbe, Srbiju i srpskog predsednika? Austrijski poslanik u Evropskom parlamentu, inače antisrpski lobista, Andreas Šider, jedan je od zagovornika da je u Srebrenici počinjen genocid, dok je ''Majke Srebrenice'' hteo da nominuje za Nobelovu nagradu za mir!

Poznat je i po tome što je od Zapada tražio da ne uvodi mere protiv lažnog premijera tzv. Kosova Aljbina Kurtija, već da se sankcije uvedu Aleksandru Vučiću zbog, kako je rekao, provokacija, dok Srbi na KiM godinama trpe teror od strane Kurtija.

U Al Džaziri je svojevremeno objavljen tekst pod naslovom: "Šider: Tražimo ciljane sankcije EU za Dodika", a u februaru ove godine uručen mu je počasni doktorat Univerziteta "Ismail Ćemali" u Vljori, što je šef delegacije Slobodarske partije Austrije (FPO) u Evropskom parlamentu Harald Vilimski ocenio da se to "graniči sa podmićivanjem".

- Andreas Šider, izvestilac za pristupanje Albanije EU, ’nagrađuje se’ za svoje napore da uvede prvu muslimansku zemlju u EU - napisao je na društvenoj mreži X, Vilimski, potpredsednik frakcije Patriota.

Šideru, koji je i šef delegacije Socijaldemokratske partije Austrije (SPO) u Evropskom parlamentu, počasni doktorat je dodeljen kao nagrada za zalaganje za pristupanje Albanije EU.

- Evropa je religija Albanije - naglasio je prilikom uručenja Šider, koji se u prošlosti isticao oštrim napadima na Srbiju i prijateljskim odnosima sa albanskim političarima, poput Aljbina Kurtija.

On je u svom govoru rekao da je put u EU težak, ali da se napori isplate.

U objavi na Instagramu Šider je tada ponosno istakao da mu je počasni doktorat Univerziteta u Vljori priznanje i podstrek.

- Godinama se zalažem za pristupanje Albanije EU i snažnu politiku proširenja na Zapadni Balkan, jer verujem da proširenje donosi pozitivne promene za građane na obe strane - podvukao je on.

Iako je stalni izvestilac za Albaniju Šider se nije nijednog trenutka bavio položajem i pravima srpske manjine u Albaniji.