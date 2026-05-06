Luka Mišetić, advokat Hašima Tačija, potvrdio je da je objavljivanje presude četvorici bivših vođa tzv. OVK, kojima se pred Specijalizovanim većima u Hagu sudi za ratne zločine, odložena za 20. jul.

Mišetić je u odgovoru za RTK rekao da je tačna informacija koju su objavili pojedini mediji u Prištini da je objavljivanje presude u ovom predmetu odloženo za 20. jul.

Prema Poslovniku Specijalnog suda, sudsko veće ima 90 dana od završetka suđenja da objavi presudu, ali postoji mogućnost da taj rok bude produžen za najviše 60 dana.

Bivše vođe tzv. OVK Hašim Tači, Kadri Veselji, Redžep Seljimi i Jakup Krasnići terete se po osnovu individualne krivične odgovornosti u šest tačaka optužnice za zločine protiv čovečnosti i u četiri tačke za ratne zločine.

Iznošenje završnih reči je okončano 18. februara, a Specijalno tužilaštvo je predložilo sudu da četvoricu optuženih osudi na kazne zatvora od po 45 godina.

Tači, Veselji, Seljimi i Krasnići su u pritvoru u Hagu od hapšenja u novembru 2020. godine, a suđenje je počelo u aprilu 2023. godine.

Teroristička tzv. OVK je tokom 1998. i 1999. godine izvršila brojne zločine, ubistva i otmice nad pripadnicima vojske i policije tadašnje Jugoslavije, civilima Srbima i drugim nealbancima, kao i Albancima koji nisu prihvatili da budu njeni pomagači ili pripadnici.