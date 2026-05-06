Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa ambasadorom Ruske Federacije Aleksandrom Bocan-Harčenkom, sa kojim je razgovarao o bilateralnim odnosima, sa posebnim osvrtom na saradnju u oblasti energetike, a razmenili su mišljenja i o aktuelnim regionalnim i međunarodnim temama.

- U uslovima složenih geopolitičkih prilika i izazova na evropskom i globalnom tržištu, za Srbiju je od ključnog značaja sigurno i stabilno snabdevanje energentima, pre svega gasom. Poručio sam da ćemo nastaviti da vodimo odgovornu energetsku politiku u interesu građana i privrede - napisao je Vučić na Instagramu nakon sastanka.

Ambasadoru sam predao pismo za predsednika Ruske Federacije Vladimira Putina, u kojem sam mu čestitao Dan pobede, jedan od najsvetlijih datuma u istoriji čovečanstva, uz poruku da 9. maj ostaje večni simbol nepokornosti i herojstva naših naroda, dodao je predsednik.

- Istakao sam da je naša obaveza da sačuvamo sećanje na sve žrtve koje su život izgubile na strani prava i pravde, kao i da Srbija neće dozvoliti pokušaje revizije istorije. Naglasio sam i da ćemo zauvek pamtiti ogromnu i presudnu ulogu Crvene armije u oslobađanju naše zemlje i Evrope - podvukao je Vučić.

