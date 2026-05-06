Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je novu posetu Kini, ocenivši da će to biti najvažniji put u njegovoj političkoj karijeri zbog interesa građana Srbije. Istovremeno, poručio je da će u narednih desetak dana biti poznato kada će biti održani izbori, naglašavajući njihov presudan značaj za budućnost države.

Vučić je istakao da izbori predstavljaju "trenutak istine" i priliku da građani odluče ko će najbolje štititi nacionalne interese. "Izbori su pitanje miliona ljudi u Srbiji", naveo je predsednik, upozorivši da su narodi kroz istoriju često gubili države zbog loših odluka na izborima.

Foto: Printskrin Informer TV

Govoreći o političkoj sceni, predsednik je kritikovao opozicione aktere, navodeći da "ispod nalepnica koje lepe blokaderi ne nalazi ništa" i da "nema sadržaja, niti programa", ali da građani to, kako kaže, umeju da prepoznaju.Najavio je i objavljivanje programskog teksta u dnevnom listu Kurir 7. maja, za koji tvrdi da će otvoriti važna pitanja i ponuditi konkretne smernice.

Na ekonomskom planu, Vučić je naveo da je mesečna inflacija u Srbiji iznosila 3,3 odsto, dodajući da je u većini zemalja Evropske unije viša nego u Srbiji. Ukazao je i na rast cena lekova na godišnjem nivou, ocenivši da će to biti jedan od prioriteta za rešavanje u narednom periodu. Uprkos izazovima, tvrdi da je država ostvarila značajne rezultate. Takođe je najavio formiranje posebnog portala putem kojeg će građani moći da prijave bahato ponašanje funkcionera.

"Sam datum izbora nije toliko bitan"

U emisiji "Redakcija" na Kurir televiziji, savetnik potpredsednika Vlade Ibro Ibrahimović ocenio je da datum izbora nije ključno pitanje, već način na koji će građani donositi odluke.

"Ja ne mislim da je bitno kada će ti biti izbori, nego mislim da je najvažnije kako će Srbija birati. Da li će Srbija birati između odgovorne države ili impulsa, politike impulsa koji se pojavio poslednjih godinu i po dana, i mislim da je to ključno pitanje. Svet neće biti više nikada onakav kakav je do sada bio - jeftin, stabilan i jednostavan", rekao je Ibrahimović.

Ibro Ibrahimović Foto: Kurir Televizija

Sa druge strane, advokat i političar Vladimir Gajić istakao je da su izbori najdemokratskiji način za izlazak iz političke krize, ali je upozorio da oni sami po sebi neće rešiti duboke društvene podele.

"Najbolje je da se iz društvenog konflikta izađe na demokratski način. Tu nema nikakve sumnje. Ali da li će to nama uspeti i nakon izbora, to ne znam, nisam siguran i nisam veliki optimista, zato što je za to potrebno vreme", rekao je Gajić.

On je dodao da su podele u društvu duboke i da utiču na svakodnevni život građana.

"Nije dovoljno samo da se održe izbori, da se saopšte rezultati i da neko formira vladu pa da konflikt prestane. On je ušao duboko u društvo, utiče i na porodične odnose i prijateljstva. To nije dobro", naglasio je.

Vladimir Gajić, advokat Foto: Kurir Televizija

Gajić je istakao i da je za prevazilaženje krize neophodan dijalog među političkim akterima.

"To je osnovna obaveza političara, da razgovaraju, jer govorimo u ime svojih birača, da se oni ne bi sukobljavali. Obično se razgovara sa onima sa kojima se ne slažete", zaključio je Gajić.

Sagovornici su saglasni da će predstojeći izbori imati veliki značaj, ali i da će proces stabilizacije društva zahtevati mnogo više od samog izlaska na birališta.

