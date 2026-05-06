Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić odgovorila je na društvenoj mreži Iks na izjavu Bojana Pajtića i tom prilikom ga je upitala "gde je završio novac iz budžeta, dok su blokaderi vodili Srbiju".

- Ko o čemu, lopov o poštenju. Hajde da vidimo malo tu priču o milijardama. Kada su blokaderi iz bivše vlasti vodili Srbiju, gde je završavao novac iz budžeta? Da li smo imali nove puteve? Ne. Nove pruge? Ne. Nove zgrade kliničkih centara? Ne. Nove zgrade škola, fakulteta, nove naučne institute? Ne. Neki naučno-tehnološki park? Ne. Da li je novac završavao u džepovima građana kroz veće plate i penzije? Ne. Da li smo imali budžet za lečenje retkih bolesti? Ne. Inovativne lekove? Ne. A kasa prazna. Da li su tajkuni i političari sa mašinskim mozgovima bivali bogatiji? O, da! Pa gde onda završiše tolike milijarde iz budžeta Srbije? U njihovim džepovima - napisala je Ana Brnabić.

Ona je zapitala Pajtića i gde su danas naše pare i odmah dala odgovor:

- U 623 kilometara novih auto-puteva i brzih saobraćajnica izgrađenih od 2013. do danas. U 394 kilometara auto-puteva i brzih saobraćajnica koji su trenutno u izgradnji. U 140 km novih pruga i 755 km rekonstruisanih pruga. U prvim brzim vozovima. U novim kliničkim centrima, naučno-tehnološkim parkovima. Novim školama. Novim zgradama fakulteta. Novim naučno-istraživačkim institutima. Data centru. Superkompjuterima. U novim fabrikama zahvaljujući kojima smo smanjili nezaposlenost sa 26% na 8%. U značajno uvećanim penzijama i povećanim platama (prosečna plata prešla 1.000 evra). U izdvajanjima za porodice sa decom. U inovativnim lekovima. U nekoliko reči - novac svih nas investiran je u snažniju Srbiju. I to vide svi – i oni koji vole i oni koji ne vole Aleksandra Vučića i ovu vlast. Toliko o milijardama i razlici između Aleksandra Vučića i blokadera na steroidima - napisala je Ana Brnabić na Iksu.