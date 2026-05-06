Profesor filozofije Vladimir Milutinović gostujući na blokaderskoj Novoj S govorio je da stranke opozicije nisu podržale studente, kao i da su kandidovale EU program, iako to nije tema.

- Oni su rezervisano podržavali studente, praktično nisu podržali njihov zahtev u maju za izborima, nisu podržali njihov način organizacije. Stalno ima tu neke... i kandidovali su EU program kao predizborni program, kad svi znamo da to nije predizborni program. Svi znamo da to nije tema ovih izbora. Ono što su stranke ovih nekoliko pokušale, to je da zamene studentske teme svojim temama. Pa ko to radi danas, osim neko ko ne razume uopšte, ne razume ništa? - upitao je Milutinović.

Voditeljka je potom rekla da se ideologija blokadera ne zna i da se ne zna da li su za Rusiju ili za EU, na šta je Milutinović odgovorio da su to argumenti koje nije trebalo isticati protiv studenata!

- To može da se ističe ako hoćeš da tražiš mak na konac i da se postavljaš kao njihov rival, ali to upravo ne treba da radiš. Mislim da su to stranke koje nisu sasvim demokratski uređene, najčešće to odlučuje jedan ili dva ili petoro ljudi - ocenio je Milutinović.

On je dodao da opozicioni lideri nikog ne slušaju:

- To su ljudi koji verovatno imaju neka svoja razmišljanja, ista razmišljanja koja traju 10 i više godina. Jednostavno, ne možeš im objasniti očigledne stvari! Evo, ja se trudim i mislim da su ovo očigledne stvari što sam pričao, ali njima ne možeš objasniti. Šta je razlog? Bukvalno ne znam! Ja i pričam sve ovo zato da ne dođemo u situaciju da stranke zbog svoje strategije aktivno rade protiv studentske liste u predizbornoj kampanji - rekao je profesor Milutinović.