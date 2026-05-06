Obraćanje srpskog predsednika Aleksandra Vučića izazvalo je veliku pažnju i ruskih medija koji su kao udarnu vest istakli Vučićevu izjavu da bi, odlukom da se pridruži sankcijama protiv Rusije, "izdao dušu svog naroda"!

Aleksandar Vučić u ruskim medijima

- Da je Srbija uvela sankcije Rusiji, bio bih proglašen za najvećeg demokratskog lidera na svetu, ali time bih izdao dušu našeg naroda - rekao je Vučić na televiziji Informer i istakao da je Srbija ''propustila mnoge prilike'' time što nije uvela sankcije Rusiji.

Nakon početka specijalne vojne operacije u Ukrajini, Vučić je u obraćanju naciji, posle sednice Saveta za nacionalnu bezbednost Srbije, rekao da Beograd podržava teritorijalni integritet Ukrajine, ali da neće uvoditi sankcije Rusiji. Dodao je da Srbija smatra Rusiju i Ukrajinu bratskim narodima i žali zbog dešavanja u Istočnoj Evropi.

Predsednik Srbije je takođe rekao da je spreman da pruži humanitarnu pomoć Kijevu.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se juče i sa ambasadorom Ruske Federacije Aleksandrom Bocan-Harčenkom s kojim je razgovarao o bilateralnim odnosima, sa posebnim osvrtom na saradnju u oblasti energetike, a razmenili su mišljenja i o aktuelnim regionalnim i međunarodnim temama.

- Ambasadoru sam predao pismo za predsednika Ruske Federacije Vladimira Putina, u kojem sam mu čestitao Dan pobede, jedan od najsvetlijih datuma u istoriji čovečanstva, uz poruku da 9. maj ostaje večni simbol nepokornosti i herojstva naših naroda - poručio je predsednik Srbije.

- Istakao sam da je naša obaveza da sačuvamo sećanje na sve žrtve koje su život izgubile na strani prava i pravde, kao i da Srbija neće dozvoliti pokušaje revizije istorije. Naglasio sam i da ćemo zauvek pamtiti ogromnu i presudnu ulogu Crvene armije u oslobađanju naše zemlje i Evrope - podvukao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.