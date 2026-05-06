Kako nezvanično saznajemo, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu na aerodromu Nikola Tesla uhapšen je blokader Lazar Mišić zvani Gandi!

Prema saznanjima naše redakcije, Mišić je navodno planirao blokadu auto-puta za veliki protest koji je trebalo da se održi u martu ove godine, kao i blokadu Termoelektrane Nikola Tesla u Obrenovcu kako bi onemogućio isporuku uglja i snabdevanje električnom energijom građanima Srbije.

On je na skupštini delegata, održanoj na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu podsticao i studente na blokadu TENT-a i auto-puta, a sve u nameri ugrožavanja ustavnog uređenja i bezbednosti zemlje.

Na sreću, namere nije uspeo da realizuje jer nije imao dovoljnu podršku ostalih blokadera!