Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković čestitao je 23. rođendan redakciji "Kurira" i tom prilikom istakao da je Kurir bio hroničar najvažnijih događaja u Srbiji i izrazio zahvalnost na osećaju za život srpskog naroda na prostoru Kosova i Metohije.

- U ime Kancelarije za Kosovo i Metohiju i svoje lično ime, novinarima, urednicima, saradnicima i svim medijskim radnicima i zaposlenima u Dnevnom listu Kurir čestitam rođendan i značajan jubilej, 23 godine postojanja. Kurir je kroz više od dve decenije bio hroničar najvažnijih događaja u našoj zemlji i svetu, ali pre svega, pokazao je važan osećaj za život našeg naroda na Kosovu i Metohiji i sve izazove kroz koje srpski narod u južnoj pokrajini prolazi i na tome smo vam zahvalni. Prateći profesionalne standarde, savremene trendove i nove tehnologije, pokrenuli ste i prepoznatljiv portal i televiziju, uz brojne druge projekte, osluškujući na taj način potrebe svoje publike i poštovalaca i pozicionirajući se na medijskoj sceni Srbije kao važan i uticajan činilac. Želim vam još mnogo decenija uspešnog rada i profesionalnih rezultata, na korist našem narodu i vašim čitaocima! - naveo je Petar Petković u čestitki.

