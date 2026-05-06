Slušaj vest

Ministar bez portfelja zadužen da prati stanje, predlaže mere i učestvuje u koordinaciji aktivnosti u oblasti odnosa Republike Srbije sa dijasporom Đorđe Milićević uputio je čestitiku povodom 23. rođendana redakcije Kurira.

- Upućujem Vam izraze iskrenih čestitki povodom Vašeg 23. rođendana. Želim Vam još godina uspešnog rada u profesionalnom izveštavanju i informisanju javnosti. Vaše postojanje na medijskoj sceni je potrebno u formiranju boljeg društva, jer istina mora stići do čitalaca. Objektivni mediji su most koji povezuje proverene činjenice sa čitaocima, a to nam je potrebno u izazovnim vremenima. Dijalog je jedini put koji garantuje stabilnost u društvu, dok je Vaš rad prepoznat u ostvarivanju tog cilja. Predan rad, posvećenost pozivu i poslu jesu glavne karakteristike profesionalnog medija - a Vi to jeste. Još jednom, želim Vam istrajnost na putu koji nije lak, kao i da svoj posao obavljate predano, posvećeno i objektivno - naveo je ministar Đorđe Milićević.

Kurir Politika

Ne propustiteDruštvoMILIĆEVIĆ U BEČU NA PANEL DISKUSIJI O ZAKONU "SVOJ NA SVOME": Jako je važno što upravo ovu temu i zakon prezentujemo pred našim sunarodnicima
Đorđe Milićević.jpeg
DruštvoJedinstvo i snaga - Srbija: Milićević održao je prvi onlajn sastanak sa predstavnicima organizacija Srba u regionu i dijaspori
c829fc32-7ad2-4e50-88e8-aaab46f93ab8.jpeg
DruštvoMinistar Milićević u Kikindi razgovarao sa mladima u okviru projekta "Sa ministrom na Ti", u fokusu ostanak i povratak u Srbiju (FOTO)
61a366ee-e625-4303-bdaf-95c362ba90fb.jpeg
Politika"SVETINJE NE SMEJU BITI META" Milićević: U Hrvatskoj duže vreme prisutan narativ usmeren protiv Srbije, srpskog naroda i SPC
0401_11.jpg