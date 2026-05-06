- Upućujem Vam izraze iskrenih čestitki povodom Vašeg 23. rođendana. Želim Vam još godina uspešnog rada u profesionalnom izveštavanju i informisanju javnosti. Vaše postojanje na medijskoj sceni je potrebno u formiranju boljeg društva, jer istina mora stići do čitalaca. Objektivni mediji su most koji povezuje proverene činjenice sa čitaocima, a to nam je potrebno u izazovnim vremenima. Dijalog je jedini put koji garantuje stabilnost u društvu, dok je Vaš rad prepoznat u ostvarivanju tog cilja. Predan rad, posvećenost pozivu i poslu jesu glavne karakteristike profesionalnog medija - a Vi to jeste. Još jednom, želim Vam istrajnost na putu koji nije lak, kao i da svoj posao obavljate predano, posvećeno i objektivno - naveo je ministar Đorđe Milićević.