Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će odluka o raspisivanju izbora biti doneta u narednih desetak dana, ističući da su izbori „trenutak istine“ za sve političke aktere, jer građani tada odlučuju o pravcu razvoja zemlje i kome će poveriti svoju budućnost. Vučić je takođe najavio da priprema važan plan za Srbiju, koji će javnosti biti predstavljen već sutra.

Govoreći o spoljnopolitičkim aktivnostima, predsednik je istakao da će predstojeća poseta Kini biti jedna od najvažnijih u njegovoj političkoj karijeri, pre svega zbog interesa građana Srbije. Kako je naveo, kineski predsednik Si Đinping uskoro će ugostiti ključne svetske lidere, među kojima su i predsednik SAD Donald Trump i predsednik Rusije Vladimir Putin, što dodatno naglašava značaj međunarodnih odnosa za Srbiju.

Aktuelna politička dešavanja komentarisali su gostujući u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji narodni poslanik Nebojša Bakarec i predsednik organizacije "NIT" Bojan Borovčanin, koji su se saglasili da bi predstojeći izbori trebalo da doprinesu smirivanju političkih tenzija.

"SNS je pružio ruku pomirenja blokaderima bez obzira na njihovo ponašanje"

Borovčanin je poručio da bi ova godina trebalo da bude "godina pomirenja", naglašavajući da politički procesi moraju biti usmereni na interese države, a ne na lične sukobe.

"Ako sam izašao na borilište, uzeo rukavice, pa i izgubio, red i dostojanstvo je da protivniku pružim ruku i da nastavimo dalje, ali ne zbog ličnih interesa nego zbog interesa Srbije i mladih ljudi. Vidimo da su političke razlike i neslaganja dovele do tenzija, ali upravo sada treba tražiti način da se one prevaziđu", istakao je on.

Bojan Borovčanin Foto: Kurir Televizija

Sa druge strane, Bakarec je naglasio da je vladajuća većina već uputila poziv opoziciji i predstavnicima protesta na dijalog i konsultacije, ali da oni na to nisu odgovorili.

"Na poslednjem glavnom odboru uputili smo jasnu poruku i blokaderima i opoziciji, sa pozivom na pomirenje i razgovor. Naša ruka je ispružena i ostaje ispružena, a odluke o svim važnim pitanjima treba da se donose u institucijama sistema i u interesu države Srbije", poručio je on.

Foto: Kurir Televizija

Govoreći o izborima, Bakarec je podsetio da odluku o njihovom raspisivanju donosi predsednik države, uzimajući u obzir širi državni interes, uključujući i globalne ekonomske okolnosti, poput aktuelne naftne krize. Istakao je da je u prethodnih 14 godina Srpska napredna stranka ostvarila pobede na svim izborima, ali da termin izbora ne treba da zavisi od partijskih interesa, već od stabilnosti države.

On je takođe ukazao na potrebu sprovođenja izbornih i zakonodavnih reformi, u skladu sa preporukama međunarodnih institucija, nakon čega bi se stvorili uslovi za održavanje izbora. Kao najlogičniju opciju naveo je održavanje redovnih izbora, upozoravajući da prečesto organizovanje izbora može negativno uticati na ekonomiju i političku stabilnost zemlje.

Nebojša Bakarec za Kurir TV: "SNS je pružio ruku pomirenja blokaderima bez obzira na njihovo ponašanje" Izvor: Kurir televizija