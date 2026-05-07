Predsednik Aleksandar Vučić najavio je posetu Kini, koja će po mnogo čemu prevazići uobičajene diplomatske susrete. I sam Vučić je naglasio da će to biti najvažnija poseta u njegovom životu i to zbog građana Srbije. Osim i više nego očigledne političke i ekonomske težine, zvanična poseta Kini dolazi u specifičnom trenutku, s obzirom na to da će Vučić biti sagovornik kineskog predsednika Si Đinpinga u istom periodu kada će on, u svega mesec dana, ugostiti i američkog predsednika Donalda Trampa, kao i ruskog predsednika Vladimira Putina.

Kako je najavio Vučić, teme koje će biti na stolu su robotika, veštačka inteligencija, vojno-tehnička saradnja, infrastrukturna i ekonomska saradnja, ali i znanje, odnosno kako obezbediti škole i znanje za naše ljude u različitim oblastima.

- To će biti poseta od pet ili šest dana, državna poseta gde će naš veliki prijatelj Si Đinping u mesec dana primiti i Trampa i Putina i mene. Mislim da mene više vole od obojice, ali da ne govorim u njihovo ime - izjavio je Vučić za Informer.

Direktor Centra za proučavanje globalizacije Dejan Miletić ocenjuje za Kurir da je predstojeća poseta Kini potvrda najviših mogućih diplomatskih i prijateljskih odnosa Vučića i Sija. On objašnjava zašto dosadašnja i buduća saradnja Srbije sa Kinom pravi razliku u odnosu na druge evropske zemlje.

- Srbija i Kina sarađuju već dugi niz godina i došli su do nivoa čeličnog prijateljstva koje smo mislili da je najviši mogući nivo, ali se ispostavlja da pod vođstvom Aleksandra Vučića prevazilazimo sva moguća očekivanja, budući da se radi o dve zemlje velikih razlika. S jedne strane reč je o jednoj od najvećih i najmnogoljudnijih zemalja sveta, a s druge je jedna balkanska zemlja pod mnogim izazovima, koja je bila i prokazana i bombardovana i napadana od mnogih sila. Dakle, to je jedan neravnopravan odnos, ali su Kinezi učinili da je srpski predsednik više nego poželjan za partnera, a to je gotovo neviđeno u međunarodnim odnosima. Sve ovo bi moglo da pravi razliku u budućnosti u odnosu na druge evropske zemlje, jer ovde se ne radi o čistom pragmatičnom odnosu, već o jednom strateškom opredeljenju Kine da u Srbiji vidi zemlju s kojom će i u budućnosti sarađivati na svim nivoima. Pokazuje se da sve to ima smisla, jer je Srbija uvek znala da na pravi način uzvrati kineskim naporima da se ti odnosi u najtežim vremenima čuvaju i unapređuju - naglašava Miletić.

Miletić smatra da srpsko-kineski odnosi mogu da posluže kao dobar primer u globalnim odlosima.

- Kina i predsednik Si su pokazali da ovo trajno partnerstvo predstavlja odraz uvažavanja i visokog poštovanja prema Srbiji, našoj borbi za nezavisnost, slobodu i vojnu neutralnost, ali i nasleđenom opredeljenju da istrajemo pred svim izazovima koji nam se nameću. Ipak smo jedan mali narod pritisnuti velikim silama. Odnos Kine i Srbije predstavlja primer na svetskom nivou kako se treba odnositi prema malim zemljama, dostojanstvenim zemljama i kako ih treba tretirati ako ste velika sila. Kina daje primer svetu i na taj način pokazuje svoju snagu, veličinu i činjenicu da ona postaje nesumnjivi globalni lider, svidalo se to nekima ili ne. Kroz našu saradnju, Srbija je dobila ne samo transfer vrhunske tehnologije, nego i trajno prijateljstvo koje se odražava u činjenici da Kina veruje Srbiji i srpskom rukovodstvu i u stanju je da podeli najmodernije i najprestižnije znanje koje retko ko u svetu može da zavredi - zaključuje Miletić.

Nikola Perišić iz Centra za društvena istraživanja kaže za Kurir činjenica da će poseta premašiti uobičajeno trajanje od dva do tri dana jasno ukazuje na širinu i složenost tema koje će biti razmatrane u razgovorima.

- Neizbežna tema biće geopolitička situacija u kojoj se očekuje proaktivnije učešće Kine, imajući u vidu status koji ta država ima u međunarodnim odnosima. Zbog toga će predsednici Si i Vučić razmeniti stavove o tim temama. Srbija će zatražiti dalju podršku Kine po pitanju politike prema Kosovu i Metohiji. To bi trebalo da omogući dalju stagnaciju prištinskih institucija kada su u pitanju integracije u međunarodnim forumima. Važni razgovori će se voditi i u vezi sa energetikom, s obzirom na to da bi do tog perioda trebalo da imamo epilog oko nove vlasničke strukture u NIS-u. Nesumnjivo je da iskustva koja Kina ima u oblasti energetike mogu da budu veoma značajna za Srbiju. Uz to, tema bi mogla da bude i mogućnost dalje ekonomske saradnje u okviru novih subvencija koje bi dodatno razvile privrednu povezanost. Ne bih otpisao mogućnost da kineski naučnici u oblasti tehnologije i veštačke inteligencije budu na određeni način uključeni u razvoj takvih sistema u Srbiji i da se na taj način ostvari tehnološka razmena koja bi Srbiji omogućila da se visoko pozicionira u svetu u ovim navedenim oblastima - objašnjava Perišić.

Naš sagovornik smatra da se i na ovim stvarima pokazuje vizionarski pristup spoljne politike Srbije.