Beogradski advokat Dragoslav Ljubičanović ocenio je danas da je pitanje pravosdunih zakona dobilo više političku nego pravosudnu konotaciju, zbog čega je apelovao na učesnike javne rasprave o preporukama Venecijanske komisije (VK) da u najboljoj veri postupe po preporukama, ali bez odricanja suvereniteta svoje države.

"Kritike iznete u javnosti na postupak donošenja seta pravosudnih zakona, a nakon toga i sladostrasno naslađivanje preporukama VK su sve samo ne pitanja struke", rekao je Ljubičanović tokom javnog slušanja u Skupštini Srbije, koje je organizovalo Ministarstvo pravde povodom usklađivanja zakonskih rešenja sa preporukama eksperata VK.

Ljubičanović je stava da se vršenje suvereniteta države ne može svesti na preporuke bilo koga.

"Nije sporno da dobijemo preporuke i da težimo evropskim vrednostima, ali one se ne iscrpljuju u ovim rešenjima", naveo je advokat i podsetio da u Evropi postoji velika širina različitih rešenja u vezi sa ovom temom, zbog čega smatra da je besmislica "reći da usvajanje nekog od rešenja u tom širokom dijapazonu predstavlja atak na nezavisnost sudova".

Dragoslav Ljubičanović, advokat

"To bi značilo da u onim državama u evropskoj zajednici naroda postoji narušen princip nezavisnosti sudstva zato što imaju slična rešenja kao mi ili drastičnija", naveo je Ljubičanović.

Primetio je s tim u vezi da pitanje pravosudnih zakona nikako ne može biti pitanje evropskih vrednosti i standarda već isključivo naše unutrašnje pitanje koje je, kako on smatra, neko želeo da zloupotrebi i da time utiče na rad domaćih pravosudnih organa.

Obraćajući se većini prisustnih sudija i tužilaca, on je izrazio uverenje da nijedno pitanje izmene pravosudnih zakona ne utiče na ono što predstavlja njihov delokrug poslova, ni u smislu kvaliteta ni u smislu nezavisnosti, odnosno samostalnosti obavljanja njihovog posla.

"Niko ne može da me ubedi da pitanje ko će biti nadležan za odlučivanje o prigovoru na obavezno uputstvo nešto što će uticati na kvalitet, stručnost i samostalnost postupajućeg tužioca ako on nema sopstveni integritet i ne mislim da će bilo koje zakonsko rešenje doprineti da on osnaži svoju samostalnost ako sam nije spreman da stane iza onoga što radi", istakao je advokat.

Takođe je naglasio da nije jasno kako još jedan mandat utiče na postupanje sudije u konkretnom predmetu.

Ove primedbe vidi kao pokušaj da se unizi i omalovaži sprsko pravosuđe, a pre svega sudije i tužioci.

"Primedbe koje smo dobili poprimaju svojstvo zahteva umesto da budu preporuke i mišljenje - kako im je namenjeno. Verujem da ćemo se svi složiti - da četiri eksperta koji su dali mišljenje ne mogu imati uvid u to šta tišti sprsko pravosuđe, pogotovo ako je jedan iz Perua, koji ni ne ulazi u evropsku pravnu tradiciju i vrednosti, na čemu se insistira. Mi smo u procesu pridruživanja EU i obavezali smo se da ćemo na tom putu sarađivati i slušati preporuke u najboljem interesu našeg naroda i države, ali postoji potreba da se one sagledaju sa dozom kritičkog mišljenja, a ne da budu – copy paste", istakao je Ljubičanović.

Zakonske izmene, siguran je, neće uticati ni najmanje na rad bilo kog sudije i tužioca, ali je uveren da se ovo pitanje problematizuje zbog nekih, kako je rekao, "dnevno-političkih prepucavanja".

"Zato se nadam da ćemo smoći snage da ove preporuke sagledamo zaista kao preporuke bez opterećenja da doslovce neispunjenje tih preporuke može predstavljati bilo kakav uslov za naš dalji napredak u EU integracijama", zaključio je Ljubičanović.

Osvrnuo se i na to što su pojedini profesori prava i penzioneri koji su se bavili pravom, dali sebi slobodu da kažu da "Visoki savet tužilaštva nije usvojio preporuke VK".

Ovakav njihov narativ on vidi kao "poraz struke pred politikom", jer se, kako je naveo, nečija politička agenda pokušava izgraditi na problemu, koji se nažalost stvorio između države Srbije i VK.

VST, podsetio je, treba da štiti samostalnost i svoju nezavisnost u radu, i ne treba da sluša bilo čije preporuke, a pogotovo nekog tela koje je izvan Rerpublike Srbije, jer, kako jd istakao, ni predsednik Republike ni ministar pravde kao u nekim drugim državama, tako ni Narodna skupština, ne mogu davati ni preporuke ni naloge VST.

On smatra da je pozitivna tekovina u našem sistemu da se preporuke nisu shvatile kao nalozi i da je VST očuvao svoju samostalnost.