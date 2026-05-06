Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić odgovorila je potpredsednici Gradskog odbora SSP Ani Gođevac poručivši da je ona upravo potvrdila da je blokaderska "Nova" na naslovnoj strani objavila neistinu.

"Gospođa Gođevac je upravo potvrdila da je NOVA na naslovnoj strani objavila neistinu, odnosno da članovi Komisije imaju uvid u matične knjige i, naravno, birački spisak. Ono što ona sada kaže je da nemaju nešto treće, nešto što (ona smatra) je potrebno za sređivanje biračkog spiska. Kao i do sada, članovi Komisije će imati maksimalnu podršku u svom radu. Samo bez politizacije, navela je Ana Brnabić na društvenoj mreži "X".

Predsednica Skupštine je reagovala na izjavu Ane Gođevac, koja je rekla da "Ana Brnabić bezočno laže kada tvrdi da Komisija za reviziju biračkog spiska ima pristup podacima potrebnim za sređivanje biračkog spiska, koji su naprednjaci falsifikovali".

"Još jednom: Komisija za reviziju biračkog spiska ima transakcioni pristup jedinstvenom biračkom spisku, kao što imaju i referenti, i samim tim kompletan uvid u sve podatke u svakom trenutku pristupa. Koristeći omogućene pristupe bazama matičnih knjiga i evidencijama prebivališta građana, članovi Komisije imaju jednak i ažuran uvid u podatke koje imaju i referenti.

Moram da naglasim, ono što je članovima Komisije potpuno jasno, da referenti imaju izvršna ovlašćenja koja koriste u svom radu i da je to ključna i jedina razlika u odnosu na ovlašćenja Komisije. Naime Komisija ima sve neophodne alate da kontroliše rad referenata i da, po potrebi, uputi referentima zahtev za određeno lice ili određenu grupu lica kako bi utvrdila da li postoji bilo kakva nepravilnost u radu lokalnih referenata, a na šta su oni u obavezi da u kratkom roku precizno odgovore.