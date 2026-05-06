Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas da će sutra biti potpisan veoma važan ugovor sa kineskom kompanijom Šandung.

- Sutra potpisujemo velike i važne ugovore: komercijalni ugovor sa kompanijom Šandung, kineskom, ali i ugovor o predfinansiranju. Dakle, oni će obezbediti predfinansiranje, što je veoma važno za nas u uslovima velikih kriza i velikih šokova na svetskom tržištu nafte i energenata. Želim ovo da najavim zato što sam ponosan, jer u najtežim trenucima, za rekao bih, najveći deo Azije, celu Evropu, subsaharsku Afriku, ali i ostatke sveta, mi uspevamo da finansiramo najznačajnije projekte - rekao je on.

Predsednik je potom precizirao o kojim ugovorima je reč.

- Ugovor koji potpisujemo je ugovor o izgradnji brze saobraćajnice Vožd Karađorđe. Ugovor koji je važan, jer ispunjenjem tog ugovora spojićemo Beograd i njegove južne delove sa severnim delom Šumadije. Konačno ćemo Mladenovac i Lazarevac da spojimo ne samo sa Aranđelovcem, već u potpunosti i sa Beogradom. I to su kilometri i kilometri, devedeset kilometara gotovo, i od Čibutkovice, preko Orašca do Aranđelovca, dakle lazarevački pravac, od Malog Požarevca do Mladenovca i Aranđelovca. Milijardu i trista miliona evra platićemo za to, ali će i Mladenovac, i Sopot, i Lazarevac, ali i Topola, i Rača, i Kragujevac, na kraju krajeva, sva mesta u našoj Šumadiji, Rudnik, biti neuporedivo bolje povezani sa Beogradom nego što su bili do sada. To će doprineti zapošljavanju naših kompanija dodatno, to će doprineti rastu bruto domaćeg proizvoda naše zemlje - rekao je predsednik.

On je dodao da će to značiti i veće plate i veće penzije.