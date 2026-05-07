Uzbekistan je za Srbiju značajan partenr u Centralnoj Aziji i Beograd želi da dalje razvija ekonomsku saradnju, izjavio je ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić.

Đurić, koji je trenutno u poseti Uzbekistanu, ocenio je da je nedavna poseta predsednika Srbije Aleksandra Vučića toj zemlji dala snažan impuls i dodao da je važno "iskoristiti ovaj pozitivan zamajac u razvoju političkog dijaloga Srbije i Uzbekistana".

Đurić se uzbekistanskom ministru spoljnih poslova Bahtijoru Saidovu zahvalio na tome što Uzbekistan nije priznao nezavisnost tzv. Kosova, a obojica su pozdravila inicijativu za otvaranje ambasade Srbije u Taškentu, navodi se u saopštenju.

"Razgovarano je o saradnji u oblasti poljoprivrede, inovacija, naprednih tehnologija i različitih oblasti industrije. Takođe, ukazano je na značaj formiranja Međuvladine komisije za trgovinsku i ekonomsku saradnju, kojom bi se privukli privredni subjekti u obe zemlje", dodaje se u saopštenju.

