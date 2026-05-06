Ministar finansija Siniša Mali odgovorio je potpredsedniku SSP-a Dušanu Nikeziću.

Ministar Mali je na svom Fejsbuk profilu naveo da svaki put kad čuje da se potpredsednik SSP-a Dušan Nikezić oglasi, jasno mu je da povod može da bude samo neki uspeh Srbije, koji on, prirodno, ne može da podnese.

"Tako je i danas, nakon što je čuo da smo imali uspešnu Misiju Međunarodnog monetarnog fonda, te da imamo bolje rezultate u prvom kvartalu od planiranih, počeo sa svojim standardnim pisanijama koje nemaju veze sa životom, odnosno sa istinom.

Ipak, najveća ironija od svega je kad krene da govori na primer na temu zaduživanja, a poznat je kao funkcioner Ministarstva finansija Republike Srbije koji je po najvećim stopama zaduživao zemlju, i to u vreme kada niste imali nikakvu globalnu krizu. Nije vama tad bilo važno što ste zahvaljujući lopovskoj politici izgubili pola miliona radnih mesta, bilo je važno samo da se napune sopstveni džepovi", poručuje ministar Mali.

Potom Mali kreće redom.

"Kada kažete da smo se zadužili tri milijarde evra, očigledno namerno ignorišete činjenicu da sa jednom milijardom prevremeno otplaćujemo obveznicu koja dospeva naredne godine. Ponuda za otkup je u toku i cilj nam je da upravo otkupimo planiranu jednu milijardu. Od preostale dve milijarde, novac ulažemo u zelene, ali i razne druge projekte, koji će značiti kvalitetniji život naših građana. To je odgovorna ekonomska politika koja znači veći privredni rast, a samim tim i veće plate, penzije, više mogućnosti za naše građane".

"Dalje, izgleda da prošli put kad sam vam odgovarao niste slušali na času pa ću vam ponoviti - uslovi odlaganja kredita iz UAE su veoma povoljni i zato je potpuno racionalno i opravdano refinansirati tu obavezu, umesto da se novac odmah vraća. Zato što upravo gledamo šta je najbolji interes Srbije. Za vas, koji ste brinuli samo o ličnom interesu, verujem da takva politika nema smisla".

"Dalje, u vreme rastuće globalne neizvesnosti Srbija je spremna za sve buduće izazove, i verovatno spremnija od mnogih drugih zemalja. Imamo dovoljno fiskalnih i monetarnih jastuka (tzv. bafera), što je danas u svom saopštenju potvrdila i Misija MMF.

Kada kažem da smo odgovorni, to znači i da smo u skladu sa projekcijom javnog duga, koja za kraj ove godine iznosi 44,5%, a trenutno smo na duplo manjem nivou od duga evrozone koji se kreće na nivou od oko 89%. Vodimo ispravnu fiskalnu politiku, čije rezultate je pohvalio i MMF u svojoj misiji, koja se upravo završila".

"Kao što ste mogli da pročitate u saopštenju Ministarstva finansija, budžetski deficit je manji od planiranog, a planirani je u sklopu aranžmana sa MMF-om. On upravo omogućava dalje smanjenje javnog duga u odnosu na BDP. Ali, zanimljivo je da se niste brinuli oko deficita dok ste vi vodili Ministarstvo finansija, a kada je on u proseku iznosio oko 4%? Sav taj minus na računu budžeta građana je išao pravo u džepove vašeg šefa Dragana Đilasa i vas".

"Osim toga, kao što sam na početku napomenuo, imamo odlične podatke za mart 2026. godine, koji ukazuju da ćemo imati bolje rezultate od očekivanih. Fleš procena rasta BDP-a u prvom kvartalu iznosi 3%, što je značajno iznad prvobitno planirane dinamike, koja je iznosila 2,6 odsto, a koja je bila u skladu sa ostvarivanjem godišnjeg rasta od 3%. I to je upravo bila jedna od tema sa MMF-om, koji vrlo pažljivo prati sve što radimo, a koji ste vi Nikeziću, da vas podsetim, oterali".

Na kraju, ministar Mali zaključuje:

"Ne brinite vi za budžet države i za kasu građana. Kao što smo pokazali u prethodnim godinama – ozbiljno i odgovorno se bavimo našim poslom, podstičemo dalji privredni rast, podižemo plate i penzije. Radimo sve ono što je suprotno od onoga što ste vi radili, a zbog čega su vas građani oterali iz fotelja. Jer, pošten rad i trud se uvek prepoznaju".