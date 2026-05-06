TAČNO U PODNE! Vučić sutra prisustvuje ceremoniji potpisivanja dokumenata o projektovanju i izvođenju radova za izgradnju državnog puta "Vožd Karađorđe"
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće sutra u Beogradu ceremoniji potpisivanja dokumenata o projektovanju i izvođenju radova za izgradnju državnog puta I reda "Vožd Karađorđe” - sektor 2 i sektor 3.
Kako je saopštila Služba za saradnju s medijima predsednika Republike, ceremonija će biti održana u Vili Mir s početkom u 12.00 časova.
Podsetimo, ranije danas predsednik Vučić je rekao da je "sutra važan dan za Srbiju".
- Sutra potpisujemo velike i važne ugovore: komercijalni ugovor sa kompanijom Šandung, kineskom, ali i ugovor o predfinansiranju. Dakle, oni će obezbediti predfinansiranje, što je veoma važno za nas u uslovima velikih kriza i velikih šokova na svetskom tržištu nafte i energenata. Želim ovo da najavim zato što sam ponosan, jer u najtežim trenucima, za rekao bih, najveći deo Azije, celu Evropu, subsaharsku Afriku, ali i ostatke sveta, mi uspevamo da finansiramo najznačajnije projekte - rekao je Vučić.