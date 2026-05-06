Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić uputio je telegram saučešća povodom smrti Vladimira Cvetkovića, nekadašnjeg legendarnog košarkaša Crvene zvezde, u kojem se kaže:

"Sa velikom tugom sam primio vest o odlasku Vladimira Cvetkovića, legende srpskog sporta, čoveka koji je svojim znanjem, posvećenošću i energijom ostavio jedinstven trag u istoriji crveno-belih.

I danas se sećam svih njegovih saveta, pamtim susrete i sastanke, beskrajno zahvalan za znanje koje mi je preneo i srećan što sam imao čast da ga poznajem.

Srbija je samo onoliko velika, koliko su veliki ljudi koji su je gradili, a Vladimir je jedan od onih koji su svoju zemlju voleli i to pokazivali svojim ogromnim trudom, dok su njegova predanost i ljubav prema klubu uzidani u njegove temelje, zauvek ga čineći velikim, snažnim i dostojnim poštovanja.

Njegova jedinstvena ličnost, prožeta ogromnim entuzijazmom, retkom energijom i dubokim razumevanjem košarke, činila ga je ne samo vrhunskim sportskim radnikom, već i istinskim učiteljem i uzorom.

Košarka za njega nije bila samo igra, već ljubav i poziv kojem je ostao veran celog života, a tu strast prenosio je na sve oko sebe. Vladimira su, zbog čeličnog integriteta i svetski priznate stručnosti, poštovali čak i protivnici, a to je čast koju retko ko doživi tokom sportske karijere, ma koliko bogata bila.