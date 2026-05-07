Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je programski tekst u Kuriru u kojem je izneo plan za Srbiju u pet tačaka. Prva tačka podrazumeva drastično smanjenje broja članova Vlade, državnih sekretara, pomoćnika ministara, kao i njihovih aparata.

- Odlučnije i snažnije nego pre 12 godina, potrebno je ukinuti brojne agencije, kancelarije i uprave koje su sebi svrha, a suštinskog razloga za njihovo postojanje nemaju. Takođe, potrebno je pristupiti dodatnoj deregulaciji, za koju smo samo mi odgovorni, poput nepotrebne sertifikacije robe koja dolazi iz EU, zbog čega ti proizvodi imaju višu cenu u Srbiji nego u EU - napisao je Vučić.

Predsednik je u autorskom tekstu dodao da, uz sve brojne rezultate, objektivne i merljive, "postoje stvari koje nismo uspeli da uradimo i pružimo građanima", naglašavajući da je bilo nedovoljno pravde, "ne samo našom krivicom, ali svakako ne i bez naše odgovornosti".

- Ipak, ono što je najvažnije, nismo uspeli da građane oslobodimo arogancije i bahatosti vlasti, od lokalnog do najvišeg nivoa. Da prevedem, nismo uspeli da odgovorimo svim samoživim i arogantnim vlastodršcima, prepoznatljivim po rečenici: "Znaš (li) ti ko sam ja?!" nismo uspeli da ih naučimo da čekaju u redu, čak i kada izjavljuju saučešće na groblju, da čekaju u redu u prodavnici, da se parkiraju kao i svi ostali ljudi, da pokazuju skromnost i zahvalnost umesto nadmenosti i bezobzirnosti - naveo je on.

Vučić je dodao da postoje dve strane nejednakosti, "oni arogantni i obični ljudi".

- Na strani sam ljudi, naroda, jer niko ne sme da bude omalovažavan i nepoštovan. Nismo uspeli, a nadam se da ćemo imati priliku da to promenimo i pobedimo. Za to i lično snosim krivicu. Uvek sam mislio da je rezultat na semaforu ono što opredeljuje ljude, razumevajući da su ti rezultati realno dobri. Nisam shvatao da bi ljudi prihvatili i lošije rezultate u zamenu za manje osionosti i bahatosti, a u korist više ljudskosti i empatije kod svakoga od nas - naglašava predsednik i dodaje:

- Naše protivnike s blokaderskih lista gotovo da nisam ni pomenuo u ovom tekstu. S namerom i razlogom. I u opoziciji, blokaderi su u prethodnih godinu dana pokazali daleko više osionosti, sujete i obesti od onih koji su na vlasti, a programa, plana, ciljeva i rezultata nema ni na vidiku. Neće ih ni biti.

Vučić poručuje da je vreme za promene, još veću posvećenost i odgovornost.

- Promene ne samo u izgradnji objekata i naše infrastrukture već i u našoj svesti i drugačijem, racionalnijem pogledu na svet oko nas. Potreba za takvim promenama je velika, ne treba da uništimo tu ideju! - zaključuje predsednik.