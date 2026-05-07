Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se putem Instagrama i poručio da je Srbija suverena i slobodna država koja svoju budućnost gradi samostalno, oslanjajući se na rad, stabilnost i sopstvene interese. U trenutku velikih globalnih izazova i političkih pritisaka, predsednik je istakao da veruje u snagu Srbije i građana koji žele sigurnu i uspešnu budućnost.

- Ja verujem u rad, verujem u Srbiju i u budućnost koju sami stvaramo - poručio je u svojoj najnovijoj objavi na Instagramu predsednik Vučić i dodao kratko: "Živeće Srbija!"



U vremenu koje obeležavaju sukobi interesa velikih sila, politički pritisci i pokušaji nametanja tuđe volje manjim državama, Srbija bira drugačiji put. Dok mnogi svet vide kao tablu za geopolitičke igre u kojima mali često postaju samo pijuni, Srbija nastavlja da vodi samostalnu politiku, čuvajući mir, stabilnost i pravo da sama odlučuje o svojoj budućnosti. Upravo u tome leži poruka da se napredak ne gradi kroz sukobe i podele, već kroz rad, razvoj i očuvanje mira za građane koji žele sigurnu i stabilnu državu.