Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić gostovala je u jutarnjem programu na Kurir televiziji, gde je učestvovala u razgovoru o aktuelnim političkim i ekonomskim temama u zemlji i regionu, sa fokusom na plan predsednika Srbije Aleksandra Vučića u pet tačaka za budućnost Srbije, koji obuhvata smanjenje broja članova Vlade i državnih aparata, povećanje produktivnosti i radnog angažovanja, reformu obrazovanja, rešavanje energetskih pitanja, kao i razvoj veštačke inteligencije i modernih tehnologija.

O reformama u obrazovnom sistemu

- Vi imate neke od najuspešnijih zemalja u privrednom smislu, kao što su Švajcarska, Nemačka i Austrija. Ono što njih odvaja od drugih jeste model dualnog obrazovanja - navela je Brnabićeva, ističući da s druge strane postoje političke kritike i otpori koji dolaze iz dela opozicije, uz tvrdnje da se takav model ne bi trebalo primenjivati. - Ako je to odličan model, zašto biste rekli da ga ne treba primenjivati? Hoćete da kažete da Nemačka, Austrija i Švajcarska eksploatišu svoju decu? Ne, nego se govori ono što neko želi da čuje, bez obzira na to što će sutra to koštati mlade ljude i njihove porodice. Važnija vam je prazna politika nego životi ljudi. Vučić je drugačiji, njemu su važniji životi ljudi od bilo kakve politike - rekla je ona, dodajući da je zato važno da se razgovara o promenama u obrazovanju i da se Srbija otvori prema svetu. - Mi moramo biti otvoreniji, jer postoje sistemi koji neke stvari rade bolje od nas i koji stvaraju generacije koje su produktivnije i kreativnije. Mi imamo fantastične mlade ljude, ali to ne sme da bude izuzetak, to mora da postane pravilo - navela je.

Brnabićeva, kao primer navodeći iskustva iz Finske, koju je opisala kao jednu od vodećih zemalja u obrazovanju.

- Bila sam u Finskoj, zemlji broj jedan u obrazovnom sistemu, i tamo dve godine stagnacije izazivaju paniku i ogromnu zabrinutost. Kod nas, kada imamo loše rezultate, kaže se da „nije to loše“ i vraća se na prošlost. A pitanje je kako će nam biti 2030. godine - rekla je ona, dodajući da je važno i suočavanje sa problemom bahatosti u institucijama, i zaključila da bi „obračun sa bahatošću“ doneo najvažniji ishod, a to je da ljudi konačno budu saslušani na svim nivoima, ne samo od strane predsednika Vučića, već da se sistemski čuju njihovi problemi i da se na njih odgovara u svim oblastima, od obrazovanja i energetike do infrastrukture - zaključila je predsednica Narodne skupštine Srbije.

O korišćenju nuklearne energije

- Ako na sto stavimo nuklearnu elektranu, očekujem politizaciju, dezinformacije, lažne vesti i sve to, ali opet imamo lidera kakav je Aleksandar Vučić, koji uvek poziva na dijalog - navela je Brnabićeva.

Ona je istakla da se i u redovima onih koji se ne slažu sa njim nalaze ljudi koji vide rezultate, ali da je, kako kaže, potrebna i dodatna hrabrost da se o takvim temama otvoreno razgovara.

- Uvek će postojati dovoljno hrabrih ljudi, jer i tamo ima mnogo pametnih ljudi, samo nisu dovoljno hrabri da kažu „ovo nam je potrebno i ovo je važno za Srbiju, Srbija nam je na prvom mestu“ i da o tome razgovaraju. Ako neko ima hrabrost da pokrene dijalog i strpljenje da 154 puta poziva na dijalog, to je Aleksandar Vučić, i onda ćemo polako moći da razgovaramo o tim stvarima - rekla je ona.

Brnabićeva je dodala da je, po njenom mišljenju, najvažnije to što Vučić, kako kaže, kreće od sebe i svog tima i insistira na odgovornosti prema građanima.

- Mi moramo da krenemo da radimo i da sanjamo velike snove. Svi moramo da radimo na tome, ne sutra, nego danas - zaključila je Brnabićeva.

O tehnologiji i energetici

- Kada sam radila kao ministar u Vladi Aleksandra Vučića, tada sam zaista iskusila tu neverovatnu energiju i fokusiranost na rezultate i ljude, i onaj osećaj kada se vratite kasno uveče kući i pitate se šta sam ja danas uradila za građane Srbije i šta sam doprinela zemlji. To je bila takva vlada i to nam je sada potrebno - navela je Brnabićeva.

Ona je istakla da je, na inicijativu tadašnjeg premijera Vučića, formiran i Ministarski savet za inovacije i informacione tehnologije, koji je ona predvodila, i da su tada postavljeni temelji razvoja elektronske uprave, superkompjutera i veštačke inteligencije, i pre nego što je o tome počelo ozbiljno da se govori u Evropi i svetu.

- Sećam se kako sam kao ministar radila sa premijerom Vučićem. Sve što smo stavili kao plan, nakon mnogo čitanja i istraživanja, on je govorio: "Ne razumem veliki deo toga, ali to mora da se uradi jer je to važno za Srbiju" i mi smo to uradili. Zamislite gde bi Srbija danas bila da to tada nismo pokrenuli - rekla je ona.

Brnabićeva je dodala da je IT sektor danas oko 8,5 odsto BDP-a Srbije i da su velike svetske kompanije poverile čuvanje podataka domaćim data centrima.

- To pokazuje nivo poverenja u državu Srbiju, ali i razliku u viziji koju ima Aleksandar Vučić, koji je godinama gurao tim u tom pravcu, i onih koji to ne razumeju - navela je predsednica Skupštine.

Ona je kritikovala stavove pojedinih protivnika tog koncepta, ocenjujući da ne razumeju značaj tehnološkog razvoja i energetskih kapaciteta, uključujući i data centre, i da se time, kako kaže, vraća u prošlost umesto u budućnost.

- To su dve suštinski različite Srbije: Srbija koja rešava probleme, koja je hrabra i ambiciozna, i Srbija koja kaže „bolje da ne radimo ništa da ne bismo imali probleme“. Ja sam za Srbiju koju je Vučić opisao u svom autorskom tekstu - zaključila je Brnabićeva, uz poruku da građani treba da pročitaju njegov tekst jer on, kako kaže, predstavlja viziju pobedničke Srbije.

O Vučićevoj poseti Kini - Kina, neverovatna poseta, ljudi, kao što je predsednik rekao u tekstu, izdvojile su se dve supersile, to su Amerika i Kina, a Evropa pokušava da nadoknadi zaostatak, dok je veliko pitanje da li će u tome uspeti. Imali su generacije političara koji su voleli da govore ono što ljudi žele da čuju, predlagali su četvorodnevnu radnu nedelju, uz pravila da poslodavac ne sme da vas poziva posle radnog vremena, da šalje mejlove i slično, i onda dođete u situaciju da više ne znate kako da održite kvalitet i standard na koji su ljudi navikli. Dakle, danas imamo dve supersile koje jasno poručuju da je potrebno raditi više, pametnije i podići produktivnost, i mi imamo takvog lidera. Verujem da će on tamo razgovarati o svim temama koje su nam potrebne za novi zamajac razvoja - rekla je Brnabićeva.

O radnom vremenu i planovima za budućnost

- Da vam kažem, pročitaću jednu rečenicu koja mi služi kao mantra za sve što dalje radim, a to je – budućnost ne određujemo sopstvenim željama, već radom i promenama navika i ponašanja – i mislim da je to tako svojstvena rečenica za Aleksandra Vučića. Često se uljuljkamo u verovanju da će se nešto ostvariti samo ako dovoljno verujemo u to. Neće, ako se ne menjamo i ako ne ulažemo trud u to. Čini mi se da se Evropa, ceo kontinent, uljuljkao u doba samozadovoljstva i uživanja i da se očekuje da će se to samo po sebi nastaviti. Zato je potreban hrabar lider koji će ljudima govoriti istinu, a to je da, ako ne radimo više, ako ne radimo pametnije i ako ne povećamo produktivnost, nećemo moći da uživamo u plodovima rada koji se danas već podrazumevaju – dva puta godišnje na odmor, city break destinacije, novi auto na svakih nekoliko godina. To neće doći bez povećanja produktivnosti i bez rada. Ako se uljuljkamo da je to normalno i da pada s neba, kao što smo se uljuljkali da je normalno da se, bez obzira na spoljne krize i šokove, svake godine povećavaju penzije i plate, verujte, to nije normalno. Zato je važno da uđemo u taj ciklus promena - ocenila je Brnabićeva.

- Zamislite, ako ne izaberemo odgovorne ljude i ne znamo šta ćemo raditi, ako se uljuljkamo u ono što živimo danas i ne menjamo se, ne iskoristimo prilike za promene – kako će nam izgledati narednih 100 godina? Hoćemo li ponovo biti na začelju evropskog kontinenta? Hoćemo li opet, za nekih 50 godina, pokušavati da uhvatimo priključak sa nekom novom industrijskom revolucijom? Iako smo, zahvaljujući 2014. i 2015. godini, uspeli ne samo da uhvatimo priključak sa četvrtom industrijskom revolucijom, nego i da postanemo jedan od lidera, pitanje je – hoćemo li ili nećemo? Odgovor zavisi od nas danas - istakla je.

O reformama u Vladi

- Pod jedan, predsednik Aleksandar Vučić nije poznat kao čovek koji beži od teških odluka i mera ukoliko su one važne i dobre za Srbiju. Ako je neko u istoriji Srbije bio dovoljno hrabar i odgovoran da donosi teške i nepopularne odluke zarad ozdravljenja zemlje, to je bio Aleksandar Vučić - rekla je Brnabićeva.

- Predsednik Aleksandar Vučić je i u ovom autorskom tekstu poručio da je ciklus između 2014. i 2026. godine završen, u smislu da su benefiti svega što je u tom periodu započeto gotovo iscrpljeni, i da je Srbiji potreban novi ciklus razvoja i promena - navela je Brnabićeva.

Ona je istakla da to podrazumeva pokretanje novog investicionog i reformskog ciklusa, uz promene u ekonomskoj i energetskoj politici.

- Ne možemo da živimo na staroj slavi i da živimo od onoga što se zove porodična srebrnina. Potreban nam je novi ciklus promena, da menjamo sebe, ali i da sprovodimo suštinske, strateške i tektonske promene kako bismo obezbedili da u narednih 10 do 12 godina Srbija ima rast kakav je imala u prethodnom periodu - rekla je predsednica Skupštine.

Brnabićeva je dodala da se nada da će Vučić prihvatiti poziv da bude mandatar nove Vlade, ocenjujući da je za nastavak reformi potrebna upravo takva energija. Ona je ujedno odala priznanje i aktuelnom premijeru.

- Želim da odam svu počast premijeru Macutu, mislim da je on vanredno hrabar čovek, preuzeo je kormilo Vlade u teškim trenucima, pokazao odgovornost i ljubav prema zemlji i uradio neke odlične stvari, pre svega u razgovorima sa blokaderima sa fakulteta. Pokazao je veliko strpljenje i svaka mu čast - navela je Brnabićeva.

Govoreći o širim okolnostima, istakla je da je Srbija u prethodnom periodu prolazila kroz više velikih kriza.

- Ovo je četvrti ili peti šok kroz koji prolaze naša ekonomija i naša zemlja, a svi ti šokovi su nametnuti spolja – od migrantske krize, kovid pandemije, rata na istoku Evrope, pa do energetskih i globalnih kriza, uključujući i poplave. Naša ekonomija je, zahvaljujući svemu što je Vučić uradio kao premijer, pokazala veliku otpornost i to je razlog za ponos - rekla je ona.

Brnabićeva je ocenila da je Srbiji potrebna energija iz ranijeg perioda reformi, kao i nastavak tehnološkog razvoja.

- Nama je potrebna snaga i energija iz 2014. i 2015. godine, vizija koja je dovela do data centara, superkompjutera i pozicioniranja Srbije kao jednog od lidera u veštačkoj inteligenciji. To je danas jedna od najboljih šansi da se izdvojimo u regionu, ali i da idemo dalje u oblasti energetike, uključujući i nuklearnu energiju - zaključila je Brnabićeva.

O problemu bahatosti i odgovornosti vlasti

Na pitanje voditeljke o možda najvažnijoj tački iz autorskog teksta predsednika Srbije, a to je problem bahatosti i arogancije u javnom životu i vlasti, predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić ocenila je da ovaj problem svakako postoji.

- Mislim da je to najvažnija poruka ovog teksta, ali to pokazuje ponovo i tu hrabrost i energiju - rekla je Brnabićeva.

Ona je ocenila da činjenica da neko vodi Srbiju praktično od 2014. godine i da i danas ima mogućnost introspekcije i spremnost da govori o sopstvenim greškama predstavlja važan element političkog delovanja.

- Da imate nekoga ko kaže da razume i šta smo loše radili na svim nivoima vlasti, od lokalnog do republičkog, i da to moramo da adresiramo i tome da se posvetimo, to je nešto što ljudima često nedostaje - navela je predsednica Skupštine.

Brnabićeva je dodala da bi volela da građani vide i reakcije predsednika Aleksandra Vučića na slučajeve bahatosti pojedinih funkcionera.

- Volela bih kada bi ljudi mogli da vide koliko se Aleksandar Vučić iznervira kada vidi bahatost određenih funkcionera, kada čita na Instagramu, kada pročita reči jednog običnog čoveka iz Šumadije. Znam kada mi je pričao o tome, kako je neko hteo da se parkira, pa su ga pomerili, a onda je došao funkcioner i parkirao se i na pitanje tog čoveka čuo čuvenu rečenicu: "Znaš ti ko sam ja" - navela je ona.

Dodala je da su takvi slučajevi izazivali snažne reakcije predsednika.

- Vučić je zbog toga bio i besan, tužan i frustriran - dodala je Brnabićeva.

- Kada sam sinoć pričala sa predsednikom i kada sam gledala njegov razgovor na jednoj drugoj televiziji, prekjuče mislim da je bilo, meni se svidela ta njegova rečenica i to pokazuje taj njegov odličan osećaj koji deli sa narodom, a to je: sledeći put kada čujete rečenice „znaš ti ko sam ja“, znaće cela Srbija ko si ti, pa onda ćemo da vidimo kako ćemo mi da se obračunamo sa tim - navela je Brnabićeva.

Ona je ocenila da je to, kako kaže, izuzetno važna poruka.

- Mislim da je to toliko važno. Ne mislim samo trenutno za Srbiju, mislim da je najvažnije za narod, ali mislim da je to tektonska promena, jer je to promena u shvatanju politike i funkcije, što ceo narod shvata kao poziciju moći, a to ne sme da se smatra pozicijom moći, nego šansom i čašću da služite građanima - zaključila je predsednica Skupštine.

- Kada pročitate programski tekst Aleksandra Vučića, videćete jednu važnu stvar koju smo prepoznali u politici tek od njega, a to je da uvek kreće od sebe i uvek kreće od Srpske napredne stranke, čiji je bio ponosan predsednik i čiji je danas član. Da se razumemo, ovo nije problem SNS-a, ovo je problem svake političke elite koja je bila na vlasti u Srbiji. Zato kažem da je ovo tektonska promena i da je ovo potpuno drugačije shvatanje politike – ovo je odgovornost i čast da služite ljudima, a ne da budete bilo kako lokalni šerif ili šerif na pokrajinskom ili republičkom nivou. Vi ste tu i vaš posao je da služite ljudima, da pokažete poštovanje prema njima i da im ukažete pažnju. Volela bih kada bi ljudi videli koliko Aleksandar Vučić mrzi bahatost funkcionera na svim nivoima i koliko burno reaguje na to. Nažalost, to je nešto što je duboko ukorenjeno u našoj politici, utoliko je teže iskoreniti i prožima svaki segment vlasti - rekla je Brnabićeva.

- Ja ću vam reći koja je moja borba sa mojim timom, koji su zaista divni momci i devojke – da stanemo na pešački prelaz jer moramo da damo primer u tim funkcionerskim automobilima da se na pešačkom prelazu mora stati. Ti ljudi su godinama u službi, njima je teško da se naviknu. Znate koliko puta morate da kažete „izvučite zvučnu signalizaciju, blinkere“. Ali i to je došlo zato što je Aleksandar Vučić sto puta rekao „ja mrzim da koristim to i svaki put gledam ko od naših to koristi“. Pa nam je svima na pameti – ako mi već nemamo svest o tome, ajde, ako znamo da će predsednik Vučić to da proveri, ajde baš da ne budemo mi ti koji će da pozovu i kažu „izvini, za šta ti je tačno potrebna ta signalizacija u ovom trenutku?“ Morate da razumete koliko je teško promeniti to – imate čitave generacije političara koje su se time ponosile i mislile da je to ono zbog čega su važni, a ne njihovi rezultati - dodala je.

O autorskom tekstu predsednika Vučića za Kurir

- Ja bih krenula pre svega od toga da zamolim ljude da kupe "Kurir" danas, iako je to reklama, ipak mislim da je ovaj tekst i njegova programska vizija toliko važna i na jedan zaista sažet način udara u suštinu, i mislim da je dobro da to ljudi imaju u papirnoj formi - rekla je Brnabićeva.

Ona je dodala da je lično kupila primerak i sačuvala ga, jer smatra da je reč o svojevrsnom putokazu za budućnost.

- To je nešto što, mislim, može da uradi samo predsednik Aleksandar Vučić. Molim ljude da kupe i sačuvaju ovo u papirnoj formi, jer mislim da ćemo se ovome vraćati i decenijama kasnije, i ako budemo ispunili i ako ne budemo, da pokažemo koliko je Vučić bio u pravu i šta nam je bilo potrebno u datom trenutku - navela je predsednica Skupštine.

Dodala je da je važno da se i u slučaju drugačijeg ishoda zadrži trag o tome šta je bila vizija i prilika.

- Ako, nažalost, pogrešimo i ne ispunimo ovo i napravimo neke pogrešne izbore, da pokažemo da smo imali šansu, priliku i putokaz, ali da smo možda pogrešili u nekim odlukama, jer ja zaista mislim da je za ovakvu viziju koju je predstavio Aleksandar Vučić u Kuriru vredelo boriti -istakla je Brnabićeva.

- Takođe ću reći da su meni važna tri aspekta ove programske vizije i načina na koji je predsednik Vučić pisao o ovom trenutku - navela je Brnabićeva.

Ona je istakla da je prvi aspekt to što se, kako kaže, u tekstu gotovo uopšte ne pominju politički protivnici, već fokus ostaje na tome šta je Srbiji potrebno, koji su izazovi i kako ih rešavati.

- On se nije bavio njima jer oni nisu ni pokazali plan i program, i tu nema šta da se na ozbiljan način politički komentariše. Volela bih da iz toga nauče da je politika zapravo vizija, plan i program - ocenila je predsednica Skupštine.

Kao drugi važan aspekt, Brnabićeva je navela spremnost da se otvoreno govori o problemima i nepopularnim merama.

- Pokazao je veliku hrabrost da se suočimo sa problemima, da kaže stvari koje nisu popularne, da moramo više da radimo i da se menjamo - rekla je ona.

Kao treći aspekt, istakla je energiju koju je, kako kaže, Vučić pokazao uprkos tvrdnjama o umoru.

- Koliko god da je govorio ovih dana da se posle svih godina oseća umorno i iscrpljeno, pokazao je neverovatnu energiju, jer za ovakvu viziju potrebna je ogromna energija - zaključila je Brnabićeva.

Podsetimo, juče je u Kuriru objavljen autorski tekst predsednika Vučića u kojem je govorio o globalnim promenama, ekonomskim izazovima i potrebi za strukturnim reformama u Srbiji, ističući značaj hrabrih i odlučnih koraka u upravljanju državom i jačanju konkurentnosti Srbije na međunarodnoj sceni.

Vučićev plan u pet tačaka - Smatram da je neophodno da u narednom periodu donesemo hrabre ivažne odluke: 1. Drastično smanjenje broja članova Vlade, državnih sekretara, pomoćnika ministara, kao i njihovih aparata. Odlučnije i snažnije nego pre 12 godina, potrebno je ukinuti brojne agencije, kancelarije i uprave koje su sebi svrha, a suštinskog razloga za njihovo postojanje nemaju. Takođe, potrebno je pristupiti dodatnoj deregulaciji, za koju smo samo mi odgovorni, poput nepotrebne sertifikacije robe koja dolazi iz EU, zbog čega ti proizvodi imaju višu cenu u Srbiji nego u EU.

2.Povećanje produktivnostii više rada i posvećenosti. Moraćemo da radimo više, a ne manje. Žao mi je što to moram da kažem jer znam koliko je nepopularno, ali neko mora to da saopšti ljudima. Mesecima se vodi dijalog o ukidanju radnih dana i sati, te biće veća motivacija ako skratimo radno vreme, te putovaćemo i živeti mnogo lepše nego danas. Toga neće biti. Radićemo više. Počeću od sebe i pokazati da je to moguće, a tražiću to i od svih ostalih. Nemačka, kao motor Evrope, da bi izdržala industrijsko-tehnološku utakmicu s Kinom i Amerikom, povećavaće radne sate i dane. Srbija ne sme i ne može da prihvati neodgovorne ideje o skraćivanju radnog vremena

3.Hrabra i snažna promena kompletnog obrazovnog sistema Srbije. To znači veću otvorenost prema svetu, posebno na nivou viših i visokih škola, ali i prihvatanje, bez oklevanja i bez dodvoravanja bilo kome, dualnog obrazovnog sistema, pri čemu je priprema mladih ljudi za tržište radne snage od presudnog značaja.

4.Sveobuhvatan pristup rešavanju svih energetskih pitanja i problema, uključujućikorišćenje nuklearne energije. Decenijama nismo imali nove energetske objekte, mnogo toga smo izgradili, ali gotovo sve u nuždi i pritisnuti spoljnim ratovima, sankcijama. I danas planiramo izgradnju brojnih naftovoda, gasovoda, interkonektora, hidroelektrana, vetroparkova i solarnih elektrana, ali sve to neće biti dovoljno za energetsku stabilnost Srbije bez izgradnje malih i velikih nuklearnih postrojenja u njoj. Najčistija i najbezbednija energija. Obezbediti znanje i novac za poduhvate u ovoj oblasti biće najveći izazov za buduću vladu, baš kao i upravljanje rudnim blagom, sirovinama, mineralima i retkim metalima.

5. Agresivno usvajanje znanja i njegova primena u robotici, veštačkoj inteligenciji i modernim tehnologijama. Dalja kupovina superkompjutera i izgradnja data centara ne sme da se prekine zbog nedostatka električne energije. Data centri su najvažnije fabrike, one koje stvaraju inteligenciju, i to je jedna od stvari koja će da napravi razliku u našu, srpsku korist u odnosu na region.