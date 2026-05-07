Slušaj vest

Pavle Grbović, predsednik Poketa slobodnih građana (PSG), ušao je u žestoku raspravu na mreži Iks sa predstavnicima Demokratske stranke Bogdanom Tatićem i Ivanom Petrovićem koji su ga pitali da li će PSG, poput Zeleno-levog fronta, podržati studentsku listu ako izbori budu u junu ili julu, na šta im je Grbović poručio da "nije Glovo da im dostavlja šta požele i kad požele".

Demokratska stranke je još prošle godine odlučila da stane uz studentski pokret, a ista odluka Zeleno-levog fronta pokrenula je lančanu reakciju. Bogdan Tatić, predsednik Opštinskog odbora DS-a na Vračaru, izneo je na Iksu sugestiju da se "nada da će i PSG da podrži studente i da će ta odluka biti trajna".

- Nadu baziram na strateškom sporazumu o saradnji koji su potpisale ove dve stranke - naveo je Tatić, na šta se nadovezao demokrata Ivan Petrović:

- Možemo pitati funkcionere PSG-a Pavla Grbovića i Aleksandra Radovanovića - napisao je Petrović i tagovao zvaničnike PSG-a.

Ubrzo je suledio Grbovićev odgovor!.

- Nisam ja Glovo da vam dostavljam šta poželite i kad poželite - poručio je on na svom profilu na Iksu.

Polemika, međutim, tu nije završena, budući da je Petrović napisao:

- Ja sam mislio da ste usklađeni sa partnerskom strankom. Ali ok ako niste, može dva burgera i veliki pomfrit - napisao je Petrović.

Tada je usledila još oštrija Grbovićeva reakcija.

- Ti si član druge stranke, aktivni član. Ne znam da li si i funkcioner. I to si član stranke sa najdužom tradicijom. Trebalo bi da znaš da elementarna politička kultura nalaže da se ne mešaš u interne odnose druge stranke ili interne međusobne odnose drugih stranaka. Pogotovo opozicionih. Da nisi pozvan niti da imaš pravo da drugima deliš lekcije. Kao što možeš da vidiš, ja tvoju stranku i njene odluke nijednom nisam komentarisao. Ni ovde ni u javnim nastupima. Niti vaše interne odnose, ni sada ni u prošlosti. Niti ću. To što ti radiš je daleko nekulturnije nego kad te ja ovako od*ebem - naveo je Grbović.