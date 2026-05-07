Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je programski tekst u Kuriru u kojem je izneo plan za Srbiju u pet tačaka, a druga tačka ovog plana je povećanje produktivnosti i više rada i posvećenosti.

- Moraćemo da radimo više, a ne manje. Žao mi je što to moram da kažem jer znam koliko je nepopularno, ali neko mora to da saopšti ljudima. Mesecima se vodi dijalog o ukidanju radnih dana i sati, te biće veća motivacija ako skratimo radno vreme, te putovaćemo i živeti mnogo lepše nego danas. Toga neće biti. Radićemo više. Počeću od sebe i pokazati da je to moguće, a tražiću to i od svih ostalih. Nemačka, kao motor Evrope, da bi izdržala industrijsko-tehnološku utakmicu s Kinom i Amerikom, povećavaće radne sate i dane. Srbija ne sme i ne može da prihvati neodgovorne ideje o skraćivanju radnog vremena - napisao je predsednik.

Vučić je u autorskom tekstu takođe naglasio da je ciklus od 2014. do 2026. godine završen.

- Uspeli smo da spustimo nezaposlenost sa 26 na 8%, što je istorijski rezultat. U isto vreme, povećali smo bruto domaći proizvod zemlje (BDP) sa 32 milijarde na gotovo stotinu milijardi evra. Kao rezultat te politike, vrednost onoga što danas stvorimo je tri puta veća od onoga što smo stvarali pre 12 godina.

Naša ekonomija je bila otporna i živa u vreme najvećih kriza, od kovida do poslednjih ratova. Ipak, potrebne su nam velike promene kako bismo stopu rasta i nisku stopu javnog duga zadržali u vremenu koje dolazi i nastavili da poboljšavamo životni standard građana - ističe on.

Potrebne su brojne adaptacije i promene u ekonomskoj politici, dodaje predsednik, ali i stvarima u kojima nismo uspeli u prethodnim godinama, ili koje su bile posledica snažnog ekonomskog rasta i uopšteno govoreći ljudske prirode, "a mi se tome nismo dovoljno suprotstavili".

- U svetu su se odvojile dve velike sile, SAD i NR Kina, dok Evropa pokušava da uhvati priključak (korak), sve jasnije razumevajući da na svom putu budućnosti više neće moći da računa na bespogovorno savezništvo SAD. Danas, brže nego ikad, dolazi do političke, vojne, ali i još značajnije, ekonomske prekompozicije sveta - naglašava Vučić.

