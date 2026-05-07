Hrabra i snažna promena kompletnog obrazovnog sistema Srbije treća je tačka programskog teksta koji je za Kurir napisao predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

- To znači veću otvorenost prema svetu, posebno na nivou viših i visokih škola, ali i prihvatanje, bez oklevanja i bez dodvoravanja bilo kome, dualnog obrazovnog sistema, pri čemu je priprema mladih ljudi za tržište radne snage od presudnog značaja - napisao je Vučić.

On je takođe istakao da se svet oko nas menja, "sporije nego što bismo možda hteli, ali brže nego što, svesno i podsvesno, možemo da ispratimo".

- Prihvatamo nove informacije, tehnologije, ali kao socijalna bića smo prevashodno ograničeni sopstvenim iskustvom, nostalgičnim sećanjima i pogrešnom verom da će se doba iz mladosti, u kakvom-takvom obliku, ponovo vratiti. Neće - napisao je predsednik u autorskom tekstu za Kurir.

Iz vremena za nama samo je potrebno da izvučemo pouke, da se uhvatimo ukoštac s novim dobom i da menjamo sebe, dodao je on.

- Menjajući sebe, svoje navike, menjamo budućnost. Budućnost ne određujemo sopstvenim željama, već radom i promenom navika i ponašanja. Važi za sve, za nas u Srbiji posebno - podvukao je Vučić.

