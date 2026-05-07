Slušaj vest

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski na mestu nekadašnje kineske ambasade u Beogradu odala je počast stradalim kineskim novinarima, koji su tokom NATO bombardovanja 1999. godine postali, kako je navela, "žrtve politike sile i grubog kršenja međunarodnog prava".

- Simbolično je što upravo na današnji dan, Srbija sa kineskim partnerima nastavlja da gradi budućnost kroz velike infrastrukturne projekte, poput brze saobraćajnice „Vožd Karađorđe“, koja će povezati centralnu i istočnu Srbiju - napisala je ona na Instagramu.

To pokazuje da Srbiju i Kinu povezuje prijateljstvo koje je izdržalo najteže istorijske okolnosti i da naši narodi i posle stradanja umeju da stvaraju, grade i idu napred, dodala je ministarka.