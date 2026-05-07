Slušaj vest

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski na mestu nekadašnje kineske ambasade u Beogradu odala je počast stradalim kineskim novinarima, koji su tokom NATO bombardovanja 1999. godine postali, kako je navela, "žrtve politike sile i grubog kršenja međunarodnog prava".

- Simbolično je što upravo na današnji dan, Srbija sa kineskim partnerima nastavlja da gradi budućnost kroz velike infrastrukturne projekte, poput brze saobraćajnice „Vožd Karađorđe“, koja će povezati centralnu i istočnu Srbiju - napisala je ona na Instagramu.

To pokazuje da Srbiju i Kinu povezuje prijateljstvo koje je izdržalo najteže istorijske okolnosti i da naši narodi i posle stradanja umeju da stvaraju, grade i idu napred, dodala je ministarka.

- Kina u Evropi nema iskrenijeg prijatelja od Srbije, a naša obaveza je da pamtimo nevine žrtve, ali i da nastavimo da gradimo odnose zasnovane na solidarnosti, ravnopravnosti i poštovanju slobode i suvereniteta naroda - podvukla je Đurđević Stamenkovski.

Ne propustiteDruštvo"MIRISI PROLEĆA VRATILI SU ME U DETINJSTVO..." Ministarka Stamenkovski sa sinovima sadila cveće u vrtiću, podelili radost za Đurđevdan
Milica Đurđević Stamenkovski
Društvo"Čast mi je što je Njegova ekselencija Aleksandar Bocan-Harčenko došao u moju Kaluđericu"! Ministarka Đurđević Stamenkovski: "Ovo nije samo spomenik..." (video)
0-02-05-3e331927a78804ebb5d8f66b2405e4e2493fc8d10bdb38cac01007e04fcad72f_92ae7be1dbb6331d.jpg
DruštvoPRVI PUT ODATA POČAST RUSKIM I SRPSKIM VOJNICIMA U KALUĐERICI: Ministarka Đurđević Stamenkovski najavila rekonstrukciju spomen-obeležja
0-02-05-ba659bfcf24f92520d183e1a17a5c30572d7b90ac46f2bb3cc0c42398ff6118b_73ee41fba412540.jpg
Društvo"32 fotografije svedočanstva o prekinutim životima i praznim mestima koja niko ne može da popuni" Ministarka Stamenkovski: Usvojićemo zakon o nestalim licima
Milica Djurdjevic.jpg