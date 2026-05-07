Slušaj vest

Politički analitičar Uroš Piper ocenio je da ''da najviše plaši blokadere trenutak kada budu morali da izađu s imenima na svojoj listi i sa bilo kakvim političkim programom''!

- To je za njih bukvalno noćna mora! Pogledajte, oni mogu da dobiju deo glasova i prema ovim poslednjim istraživanjima javnog mnjenja Faktor plus oni imaju oko 28% glasova, to je solidan rezultat. Vi imate deo ljudi koji se ne slaže sa potezima vlasti i pripadaju nekadašnjem taboru demokratske stranke LDP-a i tako dalje i oni će uvek glasati protiv bilo kakve patriotske vlasti u Srbiji i imate deo ljudi koji je nezadovoljan nekim drugim stvarima i oni su dogurali na taj način do 28 odsto u ovom trenutku, pre prikazivanja listi i programa. Kad prikažu listu i kada tu budu bili ljudi i koji su desno orijentisani i proNATO orijentisani, uvek od tih 28 odsto, barem desetina, barem 2,8 odsto otpada, pada lista na 26 odsto - rekao je Piper.

On je dodao da onda dolaze predizborne emisije.

- Kada dođete npr. na RTS, ili bilo koju drugu televiziju, imate predstavnika Đokićeve blokaderske liste, biće konkretno pitanje - da li uvodite sankcije Rusiji ili ne? Da ili ne. Oni će morati da se izjasne. U tom trenutku kad se izjasne, opet barem 10 odsto njihovih glasova koji su ili proNATO, ili proruski orijentisani, otpada. Oni padaju na 24 odsto. Onda kreću svađe između onih koji su na listi i onih koji su otpali sa liste. Milo Lompar i Kavčić protiv Đokića i na primer, Bože Prelevića. Tu barem jedan odsto otpada, padaju na 23 odsto. Tako da realan rezultat koji će oni imati na kraju blokaderska Đokićeva lista je oko dvadesetak odsto, što je solidan rezultat, oni će biti nova opozicija u parlamentu. Sadašnja parlamentarna opozicija nestaje, ali bez politike, bez pravih ljudi vi nikada ne možete da računate da ćete dobiti većinsko poverenje građana Srbije - poručio je Uroš Piper.