NAROD NEK IZABERE SVOJU BUDUĆNOST! Vučić objasnio šta će se desiti ako Srbija ne sprovede plan u pet tačaka o kom je pisao u Kuriru: Pojeli bi nas za doručak!
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić osvrnuo se danas, nakon potpisivanja dokumenata o projektovanju i izgradnji brze saobraćajnice "Vožd Karađorđe" sa kineskom kompanijom "Šandong", i na svoj programski tekst koji je napisao za Kurir, a u kome je, između ostalog, govorio i o planu u pet tačaka za budućnost Srbije.
- Ja govorim o teškim reformama, najbolje se u Srbiji živi u poslednjih 10 godina. Kad smo smanjivali penzije i plate u javnom sektoru, ja sam gledao daleko u budućnost. Ogromna je stvar što smo došli do 8 odsto nezaposlenosti, nemamo šta da se zadužujemo, padaće javni dug, duplo manji je od proseka EU.
I dalje smo nisko zadužena zemlja. To smo uspeli zahvaljujući tim reformama i tom radu, ali to ima svoje limite. Država ima problema sa kojima se suočava. Deo tih problema sam izneo i u ovome što sam izneo u današnjim novinama. Imamo celokupni problem sa produktivnošću - rekao je predsednik Vučić u svom današnjem obraćanju.
On je dodao da Nemačka ne može da prati Kinu i Ameriku, a da su "neki 2011. izbacili MMF odavde jer su bili neodgovorni i gledali samo kako da dobiju izbore", dok je za napade opozicije rekao da "znate da imate posla sa elementarnim neznalicama".
Predsednik je istakao da Srbija danas mora da vodi ozbiljnu i odgovornu politiku, posebno u oblastima energetike, infrastrukture i bezbednosti, kako bi sačuvala ekonomsku stabilnost i nastavila razvoj u godinama koje dolaze.
- To treba da vodi zemlju jednog dana?Pa da nemamo prihode nikakve, možemo da živimo do marta. A imamo dobre prihode, osim akciza koje smo skresali. Apelujem da počnemo da vodimo ozbiljne razgovore. Moramo da ulažemo u vojsku. Mislite da ne bih voleo da te pare potrošimo na bolnice, fabrike...?
Pojeli bi nas za doručak. Poludeću od Bistrice i Đerdapa 3. To nam je potrebno za balans energije. Država je skup spojenih sudova. Danska je prestala sa izgradnjom data centara, Amerika prestaje, nemaju struje. Ja kad sam to govorio, kažu vidi ga onaj lud, a sad trošimo leti duplo više struje nego na Svetog Nikolu. Sve je drugačije. Ovi blokaderi nijedan objekat nisu izgradili. Moje je bilo da ovo kažem, sad ću da radim na tome kako da sprovedemo, ako dobijemo narodno poverenje - dodao je predsednik.
Vučić je poručio da će ključni izazovi u narednom periodu biti očuvanje stabilnosti, povećanje produktivnosti i obezbeđivanje dovoljne količine energije za dalji razvoj zemlje, navodeći da Srbija mora da razmišlja dugoročno i donosi odluke koje će biti važne za buduće generacije.
- Narod nek izabere svoju budućnost, ja ću uvek da budem ovde. Uvek su bili kukavice koji znaju u čoporu da prete. Ja znam kakvo je stanje u svetu, koliko problema imaju svi, ali različit je stil političara - zaključio je predsednik Vučić.
- Smatram da je neophodno da u narednom periodu donesemo hrabre i važne odluke:
1. Drastično smanjenje broja članova Vlade, državnih sekretara, pomoćnika ministara, kao i njihovih aparata. Odlučnije i snažnije nego pre 12 godina, potrebno je ukinuti brojne agencije, kancelarije i uprave koje su sebi svrha, a suštinskog razloga za njihovo postojanje nemaju. Takođe, potrebno je pristupiti dodatnoj deregulaciji, za koju smo samo mi odgovorni, poput nepotrebne sertifikacije robe koja dolazi iz EU, zbog čega ti proizvodi imaju višu cenu u Srbiji nego u EU.
2.Povećanje produktivnostii više rada i posvećenosti. Moraćemo da radimo više, a ne manje. Žao mi je što to moram da kažem jer znam koliko je nepopularno, ali neko mora to da saopšti ljudima. Mesecima se vodi dijalog o ukidanju radnih dana i sati, te biće veća motivacija ako skratimo radno vreme, te putovaćemo i živeti mnogo lepše nego danas. Toga neće biti. Radićemo više. Počeću od sebe i pokazati da je to moguće, a tražiću to i od svih ostalih. Nemačka, kao motor Evrope, da bi izdržala industrijsko-tehnološku utakmicu s Kinom i Amerikom, povećavaće radne sate i dane. Srbija ne sme i ne može da prihvati neodgovorne ideje o skraćivanju radnog vremena
3.Hrabra i snažna promena kompletnog obrazovnog sistema Srbije. To znači veću otvorenost prema svetu, posebno na nivou viših i visokih škola, ali i prihvatanje, bez oklevanja i bez dodvoravanja bilo kome, dualnog obrazovnog sistema, pri čemu je priprema mladih ljudi za tržište radne snage od presudnog značaja.
4.Sveobuhvatan pristup rešavanju svih energetskih pitanja i problema, uključujućikorišćenje nuklearne energije. Decenijama nismo imali nove energetske objekte, mnogo toga smo izgradili, ali gotovo sve u nuždi i pritisnuti spoljnim ratovima, sankcijama. I danas planiramo izgradnju brojnih naftovoda, gasovoda, interkonektora, hidroelektrana, vetroparkova i solarnih elektrana, ali sve to neće biti dovoljno za energetsku stabilnost Srbije bez izgradnje malih i velikih nuklearnih postrojenja u njoj. Najčistija i najbezbednija energija. Obezbediti znanje i novac za poduhvate u ovoj oblasti biće najveći izazov za buduću vladu, baš kao i upravljanje rudnim blagom, sirovinama, mineralima i retkim metalima.
5. Agresivno usvajanje znanja i njegova primena u robotici, veštačkoj inteligenciji i modernim tehnologijama. Dalja kupovina superkompjutera i izgradnja data centara ne sme da se prekine zbog nedostatka električne energije. Data centri su najvažnije fabrike, one koje stvaraju inteligenciju, i to je jedna od stvari koja će da napravi razliku u našu, srpsku korist u odnosu na region.
