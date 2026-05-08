Slušaj vest

Nakon političara Vladana Đokića, nekada poznatog i kao rektor Beogradskog univerziteta (BU), i blokaderski deo studenata Univerziteta u Novom Sadu I Nišu stigao je u Brisel kako bi se, po ko zna koji put, strancima žalili na sopstvenu zemlju i tražili njiihovu pomoć za smenu legitimno izabrane vlasti!

Naime, nakon što je blokaderska opozicija u sastavu: predsednik stranke SRCE Zdravko Ponoš, zamenik predsednika Stranke slobode i pravde (SSP) Borko Stefanović, Radomir Lazović iz Zeleno - levog fronta (ZLF) i predsednik Pokreta slobodnih građana (PSG) Pavle Grbović sredinom aprila boravila u Berlinu gde su, prema izvorima beogradskih medija "otišli po instrukcije , prvo se u Brisel zaputo političar Đokić da se sastane sa evropskom komesarkom za proširenje Martom Kos da lobira protiv Srbije. Pitanje je da li su i sredstva iz Plana rasta namenjena Srbiji bila "na stolu" razgovora Đokića i Kosove, jer su u EK baš tog dana većali o tome, a budući da je opozicija u prethodnom periodu imala značajnu kampanju upravo u Briselu i Strazburu u vezi sa finansijskim sankcijama prema Srbiji.

Sada je red ponovo došao i na "studente" blokadere koji danas borave u Briselu gde će, prema izveštajima blokaderskih medija, govoriti o "policijskoj brutalnosti nad studentima i građanima", kao i o "ugrožavanju autonomije univerziteta."

Politički analitičar Nebojša Obrknežev kaže da je kod blokadera, i svih koji ne žele dobro Srbiji, postala praksa da trče da unutrašnja politička i društvena pitanja iznesu pred zapadne centre moći, poput Brisela.

Nebojša Obrknežev, Centar za društvenu stabilnost Foto: Kurir Televizija

- Odlazak političkih aktera u pokušaju u Brisel ili Strazburg ili pojedine strane ambasade u Beogradu, kako bi tamo lobirali za pomoć u sprovođenju obojene revolucije u Srbiji, više ne predstavlja presedan, već poražavajući obrazac ponašanja blokadera. Oni bi trebalo za početak da skinu maske i svoje političke stavove, planove i programe iznesu pred građane Srbije, ali nemaju ništa od toga, pa im ostaje samo da pokušaju preko stranaca da izvrše nešto. Srećom, ta vremena u Srbiji su prošla! Druge zemlje mogu biti naši partneri, ali ne gospodari građanske volje. Poverenje od građana Srbije ne traži se na tuđim pragovima - kaže Obrknežev i dodaje da je ovo još jedan odraz blokaderske nemoći.