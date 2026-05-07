Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je u Beogradu ceremoniji potpisivanja dokumenata o projektovanju i izvođenju radova za izgradnju državnog puta I reda "Vožd Karađorđe” - sektor 2 i sektor 3, koja se održala u Vili Mir.

Tokom svog obraćanja, predsednik je stavio akcenat na ulaganje države u infrastrukturu, ali je takođe najavio i potpisivanje još jednog ugovora na Vidovdan.

On je poručio, između ostalog, da sutra izlazi i MMF sa ocenom.

- Kad imate velika investiciona ulaganja, a Srbija ima mnogo novca, ulaže više novca u infrastrukturu nego Nemačka, Francuska, Danska... Kad kupujete rafale, ovakvo i onakvo oružje pitanje je samo kako ćete da rasporedite to. Onda kažete učinite to. Predfinansiranje je 300 miliona evra. Mi hoćemo da obezbedimo jače finansijske bafere, da nemamo pare ne bismo gradili. Nadam se da ćemo za Vidovdan još jedan veliki ugovor da potpišemo. Tako se neko pametno odnosi. Naravno da vraćamo tih 300 miliona. Ovo govori o uspesima države Srbije, koliko je ekonomija otporna, žilava. Sutra MMF izlazi sa ocenom, pročitajte. Mi smo ti koji doprinosimo ekonomiji, moramo da radimo više - naglasio je predsednik Vučić.

Osvrnuo se i na svoj programski tekst koji je napisao za Kurir, a u kome je, između ostalog, govorio i o planu u pet tačaka za budućnost Srbije.

- Ja govorim o teškim reformama, najbolje se u Srbiji živi u poslednjih 10 godina. Kad smo smanjivali penzije i plate u javnom sektoru, ja sam gledao daleko u budućnost. Ogromna je stvar što smo došli do 8 odsto nezaposlenosti, nemamo šta da se zadužujemo, padaće javni dug, duplo manji je od proseka EU. I dalje smo nisko zadužena zemlja. To smo uspeli zahvaljujući tim reformama i tom radu, ali to ima svoje limite. Država ima problema sa kojima se suočava. Deo tih problema sam izneo i u ovome što sam izneo u današnjim novinama. Imamo celokupni problem sa produktivnošću - rekao je predsednik Vučić u svom današnjem obraćanju.