Željko Veljković, voditelj sa blokaderske Nove S, na televiziji N1 govorio je o Ćacilendu i priznao - da nije bilo Ćacilenda, Majdan bi se dogodio u Beogradu.

Veljković je nakon nešto više od godinu dana i sam potvrdio ono što su svi znali: 

- Taj narod o kom on govori je narod u Ćacilendu. Taj narod je tu doveden da se ne dogodi Majdan - rekao je Veljković.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić zahvalio se ranije ljudima koji su stajali 15. marta prošle godine u Pionirskom parku.

- Njih su gađali kamenjem i bakljama, a oni su samo stajali i gledali, nisu uzmicali. Tim herojima hvala, nisu oni čuvali mene, svi smo čuvali Srbiju. I sačuvali smo je. Nadam se da se nikada neće ponoviti takve laži, zvučni top, pa ona laž da je ubijen dečak u Valjevu... Samo ujedinjena Srbija može da ide napred - dodao je predsednik Vučić.

