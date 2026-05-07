Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, napisao je ekluzivno za Kurir programski tekst u kom je predstavio program za naredni period u pet najvažnijih tačaka.

Prvo na listi je drastično smanjenje broja članova Vlade, državnih sekretara, pomoćnika ministara.

U tački broj dva je povećanje produktivnosti, više rada i posvećenosti, bez ikakvih smanjenja radnih časova ili dodavanje slobodnih dana u radnoj nedelji.

Pod brojem tri je promena obrazovnog sistema u Srbiji. Pod četiri je sveobuhvatan pristup rešavanju svih energetskih problema, uključujući i nukelarne energije.

I peta tačka je usvajanje znanja i njegova primena u robotici, veštačkoj inteligenciji i modernim tehnologijama, uz dalju kupovinu superkompjutera i izgradnje data centara. Poseban akcenat je predsednik stavio na odnos predstavnika vlasti prema narodu. Naveo je: “Nismo uspeli da građane oslobodimo arogancije i bahatosti vlasti, od lokalnog do najvišeg nivoa. Da prevedem, nismo uspeli da odgovorimo svim samoživim I arogantnim vlastodršcima prepoznatljivim po rečenici: “Znaš li ti ko sam ja?”.

Vjerica Radeta, potpredsednica Srpske radikalne stranke istakla je u emisiji "Usijanje" da je na mestu pitanje zašto se ove stvari nisu ranije uradile:

- U prvoj tački je predsednik govorio da treba smanjiti broj državnih sekretara, pomoćnika i agencija. Mi smo u Skupštini tražili da se po strani stavi Zakon o javnim agencijama. Predsednik i Srpska napredna stranka je obećala da će ukinuti skoro sve agencije. Mi imamo ozbiljan problem sa kadrovima u državnoj upravi i lokalnim samoupravama - kaže Radeta dodajući da je potrebno povesti računa o zaposlenima u državnim upravama, kako bi se sakupili stručnjaci iz svih oblasti.

- Šta znači manji ili veći broj ministara? Nije trošak što ministar ima automobil, to nije problem, koliki ljudi misle da jeste, mi izbegavamo ili ne znamo realnost. Najlakše je kritikovati. Pomoćnici ministara su uvek najviše radili i oni su nosili rad ministarstva, dok je ministar taj koji predstavlja politiku Vlade.

"18 meseci državnog udara utiče na stanje u državi"

Stefan Krkobabić, šef poslaničkog kluba PUPS kaže da problem agencija datira još od 5. oktobra, kada je došlo do naglog povećanja, a sve je trajalo do 2012. godine:.

- Potrebno je na sistemski način postaviti stvari na svoje mesto, onako kako treba. Sistem mora da se postavi iz početka, mi smo 18 meseci pod državnim udarom i to sve utiče na našu državu. Predsednik se u svom autorskom tekstu bavio nama i svojim uticajem. Ni u jednom trenutku nije spomenuo blokadere, već samo rast i naš razvoj - kaže Krkobabić dodavši da je cilj pet tačaka ne ponavljanje rušenja države.

- Previše smo se bavili državnim institucijama, a sada moramo da se bavimo društvom. Početak svega je bila inicijativa predsednika da dođu inostrani univerziteti, i državni ali i inostrani univerziteti moraju da se dovedu u red. Mi za sve velike odluke čekamo izbore, ali sada nemamo vremena za odlaganje. Ovo je programski tekst koji svako treba da primeni.

"Predsednik poziva narod da mu da snagu"

Sa druge strane, Sava Stambolić politički analitičar smatra da su ovakvi autorski tekstovi dokaz koji pravi razliku između pravog državnika od političara, što je upravo predsednik Vučić. Dodaje da se samo pravi državnici mogu dotaći najtežih tema.

- Svakom je dolazak na vlast susret sa stvarnošču. Predsednik je na samom početku video kako sve funkcioniše, nailazio je na ozbiljan otpor, dolazile su krize i problemi. Sada su se neki uspesi osvarili a predsednik je poslao poruku da će se i sa ovim uhvatiti u koštac. On poziva narod da mu da snagu za ovaj program i reformu - kaže Stambolić dodajući da je za promenu potrebno nekoliko godina:

- Predsednik Vučić je izvukao najbole iz postojećeg sistema. Dobili smo vrsne stručnjake i ljude koji se bore i žele da uče. Mislim da najveći broj ljudi želi da vidi predsednika Vučića kao premijera. Najmanje ministarstava je i bilo za vreme njegovog mandata i možemo takvu formu očekivati i sada. U njoj će sva iskustva primeniti.

