Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je, govoreći o blokaderima, rekao da su "uvek bili kukavice koje znaju u čoporu da prete, i nikada ništa nisu u stanju bili da urade, posebno nikada ništa nisu u stanju bili da urade za svoju zemlju".

"Super, to je plan 'skini Vučiću glavu'. Kad pobede ti stručnjaci, što ni školu nisu završili, i što kandiduju najgore u Srbiji. Nema problema, neka vam oni kažu 'teče med i mleko', pošto su oni pošteni, a mi lopovi, još mi nisu našli da sam negde nešto ukrao. A neće naći, jer to ne postoji", poručio je predsednik Srbije i dodao:

"Narod neka izabere svoju budućnost. Ja ću uvek da budem ovde. Niti se njihovih zatvora plašim, niti se njihove giljotine plašim. Nikada me svojo hrabrošću nisu fascinirali. Uvek su bili kukavice koje znaju u čoporu da prete, i nikada ništa nisu u stanju bili da urade, posebno nikada ništa nisu u stanju bili da urade za svoju zemlju".