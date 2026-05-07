Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić odgovorila je blokaderskom profesoru s Pravnog fakulteta Danilu Vukoviću i poručila da "isprazna 'elita' ponovo briljira!"

Vuković je, govoreći za blokaderski N1, imao negativne komentare za plan za Srbiju u pet tačaka koje je predsednik Srbije Aleksandar Vučić izneo u programskom tekstu u Kuriru. Vuković je rekao da to "vređa inteligenciju naroda".

"Važno da nije vređanje inteligencije naroda to što ste vi od državnih fakulteta napravili sopstvene političke stranke i što ste, pod plaštom borbe za pravedniju Srbiju, studentima ukrali nenadoknadivu godinu života, a samo zarad vaših političkih ambicija. Uzeli ste preko 230 hiljada studenata i njihovih porodica kao vaše taoce da se dokopate vlasti", navela je Ana Brnabić na društvenoj mreži "X" i dodala:

"I, da budemo sasvim iskreni, nemate pravo da kažete bilo šta čoveku koji je doveo do toga da se nezaposlenost u Srbiji smanji sa 26% na 8%, otvorio preko pola miliona radnih mesta, podigao prosečne plate sa 330 evra na 1.050 evra, izgradio preko 600 km auto-puteva i brzih saobraćajnica, nove kliničke centre, prve naučno-tehnološke parkove u Srbiji i još milion stvari o kojima 'elita' do 2012. godine nije ni razmišljala".

"Kada takav čovek, Aleksandar Vučić, predstavi dalji put razvoja Srbije, pametni ljudi slušaju i promisle, pa makar zato što je dokazao da zna šta radi. Samo isprazne i bahate neznalice pomisle da je to vređanje njihove inteligencije (koja je, sasvim jasno, u tom slučaju upitna)", zaključuje Ana Brnabić.

