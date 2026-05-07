Izjava predsednika Srbije Aleksandra Vučića da su "blokaderima najveći rivali predstavnici opozicije, a ne vlasti", gotovo svakodnevno dobija potvrdu u praksi.

Glavni akter ovog puta je blokader Sergej Trifunović, koji se putem objave na Iksu obrušio na Miloša Jovanovića.

U objavi Trifunović je naveo da poznaje ljude koji su glasali za predsednika Vučića, a zatim ironično poručio da bi "voleo da upozna nekoga ko bi glasao za Miloša Jovanovića".

- Poznajem neke ljude koji su glasali za Vučića, ali bih zaista voleo da upoznam nekog ko bi glasao za Miloša Jovanovića? Al' da prvo pogleda večerašnje gostovanje kod Danice Vučenić - glasi objava Sergeja Trifunovića.

Podsetimo, lider stranke SRCE Zdravko Ponoš je gostujući kod voditeljke Danice Vučenić, govorio o gostovanju predsednika Aleksandra Vučića na TV Informer, gde je izneo svoj stav o opoziciji i blokaderima na predstojećim parlamentarnim izborima u Srbiji.

Ponoš je tom prilikom potrdio Vučićeve reči da su "blokaderima najveći rivali predstavnici opozicije, a ne vlasti".