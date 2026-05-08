Slušaj vest

Premijer Srbije prof. dr Đuro Macut izjavio je danas da izgradnja brze saobraćajnice "Vožd Karađorđe" ima za cilj da poboljša uslove života ljudi, ističući da je to krupan infrastrukturni projekat koji će omogućiti lakši život građana Srbije.

- Sve ide u cilju da se poboljšaju uslovi života ljudi, da se ljudi osećaju lagodnije, bezbednije, da brže stignu od jedne tačke na drugu, ali pre svega i ekonomski povezuju, što je opet neka budućnost i naša neophodnost, s obzirom na to da smo, kao što sam rekao, trenutno najbolja ekonomija u Evropi prema parametrima iz prvog kvartala - rekao je Macut.

Povodom jučerašnjeg potpisivanja dokumenata o projektovanju i izgradnji brze saobraćajnice "Vožd Karađorđe" sa kineskom kompanijom "Šandong", Macut je rekao da je to krupan infrastrukturni projekat koji će povezati nekoliko okruga.

- To je jedna velika transnarodna, transnacionalna magistrala koja povezuje horizontalno velike okruge u Srbiji. To će doprineti verovatno većoj ekonomskoj stabilnosti i lakšoj komunikaciji koja će usloviti da se u stvari omogući lakši život naših građana - zaključio je Macut.

Podsećamo, komercijalni ugovor o projektovanju i izgradnji i ugovor o predfinansiranju potpisali su ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević, direktor Koridora Srbije Aleksandar Antić i direktor ogranka Šandong Srbija Čang Sjusijen.

Prema podacima Koridora Srbije projekat izgradnje državnog puta I reda ''Vožd Karađorđe'' obuhvata teritotije opština Sopot, Mladenovac, Lazarevac, Aranđelovac, Topola, Rača, Lapovo, Velika Plana, Svilajnac, Despotovac i Bor.