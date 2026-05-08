Odluka strukovnih nevladinih organizacija da ne učestvuju u javnoj raspravi povodom preporuka Venecijanske komisije, unapred je smišljena strategija kako bi stanje u tužilaštvu ostalo paralizovano, što jedino ide u korist blokaderskog pokreta, tvrdi sagovornik Kurira iz vrha srpskog pravosudja. O tome, kako navodi, najbolje svedoce najnovije izjave Lidije Komlen Nikolić i Gorana Ilića iz Udruženja tužilaca Srbije.

- Iako stručna javnost navodi da je preporuka Venecijanske komisije samo mišljenje, i da nije zvanični dokument koji tek treba da bude razmatran u junu ove godine na planearnoj sednici, civilna društva ne odustaju od iznošenja neistina i pokušaja da medijskim pritiscima utiču na rad Visokog saveta tužilaštva - navodi naš sagovornik.

Tužilac Goran Ilić, iz Udruženja tužilaca Srbije, kako dodaje, za koga su mediji ranije pisali kako je preko svojih dugogodišnjih veza sa sponzorima NVO gde je sada počasni predsednik, uticao na formiranje hitnog mišljenja Venecijanske komisije, a koje se tačno poklapa sa predlozima koji idu na ruku odmetnutom delu tužilaštva u izjavi za N1 je istakao da će Srbija, koja je sama tražila preporuke, ostaviti utisak neozbiljnosti ukoliko ih ne prihvati. Sa druge strane, Ministarstvo pravde je formiralo radnu grupu koja već počela sa radom i razmatranjem preporuka. Međutim, civilni sektor se pozivu za javno slušanje nije odazvao uz obrazloženje kako "ne treba učestvovati u javnim slušanjima zbog toga što u trenutku kad je bilo obavljeno prethodno javno slušanje, nije bio poznat tekst izmena i dopuna zakona saglasno preporukama Venecijanske komisije", objašnjava naš sagovornik.

- Ipak, istovremeno imaju svoje predstavnike u radnoj grupi koja o svemu raspravlja iza zatvorenih vrata, što dodatno unosi zabunu u javnosti - zaključuje.

Naši sagovornici iz ministarstva pravde navode da je izjava Gorana Ilića kojom je objasnio izostanak na javnom slušanju predstavnika "Udruženja tužilaca Srbije" neistina, jer je tekst predloga zakona bio objavljen na sajtu Ministarstva pravde, ali i da je posebno interesantno to što u radnoj grupi učestvuju, a u javnom slušanju ne.

- U pitanju je najobičniji manevar, predstava u skladu sa njihovim nastupom. Oni na radnoj grupi pokušavaju da preporuke Venecijanske komisije prikažu kao ultimatum koji se mora ispuniti. Ispoljavaju veliku rigidnost i nemaju nimalo sluha za drugačije mišljenje. Kao da priželjkuju sankcije, iako u nastupima funkcionera EU, pa i Marte Kos koja je jedina pričala o zamrzavanja novca ZA Srbiju nema reči o tome da će biti uvedene bilo kakve sankcije. Ovim izjavama vrše pritisak na ministarstvo da se uvaže samo njihovi stavovi, pri čemu ne treba gubiti iz vida da su to zapravo stavovi njihovih finansijera - kaže izvor za naš portal i dodaje da je njihovo delovanje deo unapred pripremljene strategije kojom će sve ono što im ne ide u korist pokušati da delegitimizuju upravo kroz činjenicu da nisu učestvovali u javnom slušanju.

- Time što neće da učestvuju u javnoj raspravi oni pokušavaju da delegitimizuju proces i da prikažu kako navodno ministarstvo pokušava da prevari predstavnike Venecijanske komisije, a da oni, kao samozvani pravednici neće u tome da učestvuju. Čak su i predstavnici Vrhovnog javnog tužilaštva pokazali više tolerancije i fleksibilnosti od njih - navodi.

Naš izvor dodaje još jednu nelogičnost u njihovom postupanju.

- Iako istovremeno požuruju Visoki savet tužilaštva da usvoji preporuke navodeći kao razlog njihovu hitnost, sa druge strane izjavljuju kako je radna grupa formirana suviše brzo.

- Takođe i Goran Ilić i Lidija Komlen Nikolić ističu kao problem kratkoću vremena, iako im je više puta od predstavnika ministarstva predočeno da je zahtev Venecijanske komisije bio da se hitno postupa - objašnjava naš sagovornik i dodaje da sve ukazuje na to da cilj ovakvog delovanja nije bio doprinos stručnoj raspravi, već očuvanje atmosfere krize i stalnog pritiska na institucije. Prema njegovim rečima, sve vodi ka zaključku da ljudi koji "već 26 godina ispisuju zakone i menjaju Ustav u skladu sa interesima suprotno nacionalnim, sada kada nemaju više toliku moć, biraju model bojkota, medijskog uslovljavanja i političkog pritiska, kako bi se svaka odluka koja nije u skladu sa interesima jednog dela NVO sektora unapred proglasila nelegitimnom".