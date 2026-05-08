Blokaderski mediji su svojevremeno objavili da je biznismen Ranko Mimović blizak Srpskoj naprednoj stranci i da želi da kupi ruski udeo u Naftnoj industriji Srbije (NIS) za dve milijarde evra, ali su sada teška srca morali da priznaju istinu da SNS nema ama baš nikakve veze Mimovićem! .

Naime, nakon što je voditeljka Danica Vučenić prenela da je Mimović rekao Rojtersu rekao da je spreman da kupi ruski udeo u NIS-u za dve milijarde evra, ona je upitala novinarku Forbsa Srbija Petricu Đaković šta zna o tome.

- Ne postoje indicije da je ovaj biznismen povezan sa vlastima, odnosno sa SNS-om - otklonila je Petrica Đaković svaku sumnju i dodala da o Mimoviću srpska javnost "zaista malo zna".

Prethodno je predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao da Mimovića ne poznaje i da nije upoznat ni sa kakvim dopisom da Mimović za dve milijarde evra namerava da kupi ruski udeo u toj kompaniji.

- To je takva igra koja neće proći kod nas. To što ste vi naseli, pa ste mislili da vlast stoji iza toga, to govori o vama. Pre bih se ubio nego to dozvolio. Ili će doći neko ko zna tim poslom da se bavi, ili ćemo mi to da radimo na ozbiljan način ili će Amerikanci ukinuti Rusima sankcije, pa da oni nastave - kazao je Vučić.

Predsednik Srbije je istakao da država neće dozvoliti da Mimović kupi ruski udeo u NIS-u.

- Čuj, našao neko dve milijarde evra pa hoće da kupi! Ne može, neće dati Srbija! - obećao je predsednik Aleksandar Vučić.