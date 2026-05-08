Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić zakazala je za 12. maj sednicu parlamenta na čijem će dnevnom redu biti paket izmena izbornih zakona, saopšteno je iz Skupštine Srbije. Sednica će početi u 10 časova, a poslanici će razmatrati izmene koje se odnose na izbor predsednika Republike, izbor narodnih poslanika, lokalne izbore, kao i Zakon o Ustavnom sudu.

Predložene izmene podneo je narodni poslanik SNS-a Miroslav Petrašinović, koji je ranije naveo da je cilj paketa unapređenje i modernizacija izbornog procesa. On je istakao da su predlozi pripremani u saradnji sa posmatračkom misijom OEBS-a/ODIHR-a, te da između ostalog predviđaju mogućnost da birač potpisom podrži više izbornih lista, kao i jačanje obuka za članove biračkih odbora.

Kako je navedeno, o predloženim izmenama prethodno su održana četiri javna slušanja u organizaciji Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Skupštine Srbije.

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije takođe je sazvala za ponedeljak, 11. maj Kolegijum Narodne skupštine, na čijem će dnevnom redu biti konsultacije u vezi sa radom sednice Skupštine koja je zakazana za 12. maj. Kolegijum će biti održan 11. maja u 11 časova, saopšteno je iz Skupštine Srbije.