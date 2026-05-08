Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je potpisivanju Memoranduma o razumevanju između SPC i Republike Srbije, čijom se realizacijom stvara Univerzitet Sveti Sava.

Memorandum je potpisan u Patrijaršiji Srpske pravoslavne crkve.

Obraćanje patrijarha

- Svesni značaja ovog trenutka, uvereni smo da nastavljamo jedan dubok put SPC. Crkveni univerziteti predstavljaju jedan od najznačajnijih oblika. Brojne rimokatoličke visokoškolske ustanove danas deluju širom sveta. Ovo nije presedan već prirodno uključivanje u jednu tradiciju. Samo rimokatoličkih univerziteta ima više od 600 u svetu. Od Bolonje gde je nastao sam pojam univerziteta, do Oksforda, obrazovanje se razvijalo u vezi sa crkvenim učenjem.

Patrijarh je potom govorio o besedama Svetog Save.

- Istorija brige SPC o prosvećivanju naroda je duga i bogata. Posebno mesto pripada episkopu bačkom Visarionu Pavloviću. Osnivanje univerziteta Sveti Sava jeste republika, zahvalan sam, predsedniče, što ste to potvrdili. Za budućnost društva u celini. Time se crkva ne udaljava već otvara svoja vrata. Zato ovaj čin, da naglasim i to, nije uperen ni protiv koga, već predstavlja izraz odgovornosti i staranja. Naročito zbog činjenice da studiranje ne razumemo samo kao proces sticanja znanja, već i sticanja vrline.

Foto: Videoplus

Ovo je pokušaj da oslanjajući se na tradiciju, istovremeno uključujući se u sve standarde obrazovanja, započnemo jedno delo koje može doneti dobra svakome od nas i čitavom narodu i državi, dodao je.

- Beskrajno smo zahvalni na razumevanju, na istinskoj i pravoj podršci bez koje ne bismo bili u stanju da ostvarimo kako ste vi predsedniče rekli snove. Neka Gospod sve blagoslovi. Hristos vaskrse - poručio je patrijarh.

Obraćanje Vučića

- Vi ste Vaša svetosti nedavno tako lepo primetili samu srž onoga zbog čega smo se okupili. Rekli ste da obrazovanje srpskog naroda nosi pečat Svetog Save. Naša prosveta nikada nije bila odvojena od vere. Recimo samo da je autokefalija njegovo životno delo pa smo već rekli koliko je velik. Na temeljima njegovog dela mi danas zidamo ovu kuću znanja.

Danas ste potpisali Memorandum čijom se realizacijom stvara Univerzitet Sveti Sava, dodao je Vučić.

- Monaška ćelija i učionica bile su isti prostor. Obrazovanje nije privilegija već dužnost. Resavska škola donosila je evropsku misao u srpski jezik. Obnova Pećke patrijaršije dala je novi impuls. Slede Bogoslovija Svetog Save u Beogradu, prizrenska Bogoslovija... Kad je osnovana Velika škola, među prvim nastavnicima su bila sveštena lica.

Foto: Videoplus

Predsednik je potom govorio u vremenu kada su pokušali da nam razdvoje crkvu od države.

- Što se obrazovanja tiče, poslednjih godinu dana smo prošli kroz pravu golgotu. Zato je danas potpisivanje Memoranduma od ključnog značaja. Kao država, pomoći ćemo da te snove ostvarite, znamo da time činimo najbolje za našu decu i budućnost, moći će da baštine patriotizam, ovo je ogroman korak napred u pristupu obrazovanju. Neka je Bogom prosto onima koji su hteli da sruše svoju državu da bi se dokopali fotelja. Neka vam je sa srećom početak, verujem da svi zajedno imamo velike i teške obaveze. Još jedanput, Hristos Vaskrese - poručio je Vučić.

Potpisivanje Memoranduma

Patrijarh srpski gospodin Porfirije i predsednik Vlade Srbije Đuro Macut poptisali su Memorandum.