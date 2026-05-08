Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić primio je danas ambasadora Republike Belorusije Sergeja Malinovskog sa kojim je obavio sadržajan razgovor o daljem unapređenju saradnje naših zemalja u oblastima obrazovanja, kulture, sporta, ekonomije i drugim sferama od obostranog značaja.

- Razmenili smo mišljenja i o važnim regionalnim i globalnim pitanjima, uz zajedničko uverenje da odnosi Srbije i Belorusije, zasnovani na tradicionalnom prijateljstvu, međusobnom poštovanju i bliskosti naših naroda, mogu dodatno da se razvijaju i jačaju - napisao je Vučić nakon sastanka na svom Instagramu.

- Zahvalio sam Belorusiji na odluci da učestvuje na EXPO 2027 u Beogradu. Verujem da će ova međunarodna izložba biti izuzetna prilika za predstavljanje dostignuća i potencijala država učesnica, kao i za razmenu znanja i ideja i uspostavljanje novih partnerstava i dodatno jačanje međunarodne saradnje - dodao je predsednik.

On je ponovio zahvalnost na principijelnoj podršci teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije, uz uverenje da ćemo i u narednom periodu nastaviti da gradimo odnose zasnovane na poverenju, dijalogu i zajedničkom interesu.